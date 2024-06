Adam Buksa odpowiedział na zarzuty pod jego adresem. Mówi o opiniach ekspertów z którymi się nie zgadza

Na dzisiejszej konferencji przed meczem z Turcją, Buksa ustosunkował się do swojej roli w reprezentacji i opinii, że jest piłkarzem o ograniczonych możliwościach. - Postrzeganie mnie w reprezentacji jako zawodnika przez wielu ekspertów było jednowymiarowe, z czym nie do końca się zgadzam - powiedział napastnik, który do tej pory zagrał 15 razy w reprezentacji i strzelił 6 goli.

- Mam szerszy wachlarz możliwości niż tylko gra głową i rozpychanie się z obrońcami przeciwnika. Dążę do tego, żeby jak najczęściej to pokazywać i wykorzystywać szansę w bardzo urozmaicony sposób. Czego będzie wymagał ode mnie selekcjoner, to będę starał się wykonywać. Jeżeli mam zagrać w II linii, to w niej zagram, a jeśli będę potrzebny w polu karnym, to będę w nim operował. Chcę pokazać, że moja rola w reprezentacji może być ważniejsza, a wachlarz możliwości szerszy niż to, co pokazałem do tej pory – dodał Buksa, który miniony sezon spędził na wypożyczeniu w tureckim Antalyasporze i zakończył go z dorobkiem 16 goli i dwóch asyst. Po tym sezonie Buksa powinien wrócić do francuskiego RC Lens, z którym ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku. Gdzie zagra w przyszłym sezonie? - Nie mam pojęcia i nie skupiam się na tym. Cała moja uwaga skierowana jest na reprezentacji i na EURO - uciął temat przynależności klubowej napastnik drużyny narodowej.

