Euro 2024. Kim jest Karol Świderski? Sylwetka napastnika reprezentacji Polski: klub, partnerka, reprezentacja

Karol Świderski – reprezentacja

Najlepszy okres jego kariery reprezentacyjnej przypadł na okres po mundialu w Katarze. Licząc od pierwszego meczu po tamtej imprezie, czyli od spotkania z Czechami w marcu ubiegłego roku w eliminacjach do EURO, Świderski wystąpił 11 razy w Biało-czerwonych barwach. Zdobył dwa ważne gole dające nam wygraną z Albanią i remis z Mołdawią. Co ważne, pokazał, że umie dobrze współpracować z Robertem Lewandowskim. Dlatego był i chyba w dalszym ciągu jest traktowany przez Michała Probierza jako napastnik nr 2 w reprezentacji. Jego notowania mogła nieco osłabić niezbyt udana runda wiosenna w barwach Hellasu Verony, do którego zdecydował się na transfer w ostatnich dniach okienka transferowego. Wydaje się, że Świderski ma zaufanie i wsparcie selekcjonera, z którym zna się z racji współpracy przez 3 sezony w Jagiellonii Białystok.

Karol Świderski - klub

Urodzony w Rawiczu zawodnik uczył się piłkarskiego abecadła w miejscowej Ravii i UKS SMS Łódź. Jako 17-latek w 2014 roku trafił do Jagiellonii i rozwijał się pod okiem m.in. Michała Probierza. Kolejnym klubem był PAOK Saloniki, gdzie jego wartość piłkarska i rynkowa wzrosła, bo w styczniu 2022 roku został wytransferowany za ocean do ligi MLS (Charlotte FC ) za 4,55 mln euro. Od stycznia tego roku jest na wypożyczeniu w Hellasie Verona i pomógł zespołowi utrzymać się w Serie A. Nie wiadomo, czy włoski klub mający problemy finansowe zdecyduje się wykupić Świderskiego za 4 mln euro, bo tyle wynoszą żądania Charlotte.

Karol Świderski – rodzina

Napastnik reprezentacji w grudniu 2020 roku poślubił Martynę Werno, która jest jego najwierniejszym kibicem. Małżonkowie doczekali się już syna, Antoniego.

Karol Świderski – sylwetka

Data urodzenia: 23.01.1997

Klub: Hellas Verona

Mecze/gole w reprezentacji: 30/10

Numer: 7

Debiut w reprezentacji: Polska – Andora 3:0, 28.03.2021