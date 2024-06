Euro 2024: Zbyt wiele węgierskich prezentów, Helweci zwycięscy w Kolonii! [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

Węgry - Szwajcaria 1:3 (0:2)

Bramki: 0:1 Duah 12 min, 0:2 Aebischer, 45 min, 1:2 Varga 66 min 1:3 Embolo 90+3 min

Kartki: Szalai, Fiola - Vidmer, Freuler, Yakin (trener)

Węgry: Gulacsi – Lang (46. Bolla), Orban, Szalai (80. Dardai) – Fiola, A. Nagy (67. Kleinheisler), Schäfer, Kerkez (80. Adam) – Sallai, Szoboszlai – Varga

Szwajcaria: Sommer – Schär, Akanji, Rodríguez – Widmer (68. Stergiou), Xhaka, Freuler (86. Rieder), Ndoye (86. Sierro) – Aebischer, Vargas (74. Embolo) – Duah (68. Amdouni)

Węgry i Szwajcaria uchodzą za drużyny, które w grupie A mają powalczyć o 2. miejsce gwarantujące awans do 1/8 finału Euro 2024. Obie te reprezentacje mają jednak chrapkę na więcej i postarają się utrzeć nosa faworyzowanym Niemcom, którzy pokazali moc w meczu otwarcia. Pierwsze spotkanie tegorocznych mistrzostw Europy zakończyło się wynikiem aż 5:1 dla gospodarzy, którzy znakomicie weszli w turniej. Kilkanaście godzin później swój pierwszy mecz na Euro 2024 rozegrają ich rywale z Węgier i Szwajcarii, a to spotkanie zapowiada się naprawdę wyrównanie i pasjonująco.

Szwajcarzy od lat są zespołem, który nie zawodzi na wielkich turniejach. Od Mistrzostw Świata 2014 grali na każdym wielkim turnieju i zawsze wychodzili z grupy. Na poprzednim Euro doszli nawet do ćwierćfinału, tocząc pamiętne boje z Francją (3:3, 5:4 po rzutach karnych) i Hiszpanią (1:1, 1:3 po karnych). Tym razem ponownie są w szerokim gronie faworytów do dobrego wyniku, ale na to samo liczą Węgrzy.

Ci od 2016 r. na dobre powrócili na mistrzostwa Europy, choć zdecydowanie gorzej idzie im z eliminacjami do mistrzostw świata. Na Euro są jednak bardzo groźni, co pokazali trzy lata temu w "grupie śmierci" z Portugalią, Francją i Niemcami. Węgrom udało się wtedy zremisować z Francuzami (1:1) i Niemcami (2:2). To nie wystarczyło do awansu, ale tym razem mają zdecydowanie łatwiejszą grupę i z pewnością chcą zagrać w fazie pucharowej. Pierwszy krok to mecz ze Szwajcarią, który już w sobotę o godzinie 15:00!