Włosy zjeżyły się nam na głowie po tym, co wydarzyło się tuż przed spotkaniem Polska - Francja! Aż ciarki przechodzą

Spotkanie Polska - Francja to ostatni mecz w wykonaniu biało-czerwonych na Euro 2024. Podopieczni Michała Probierza nie będą dobrze wspominać tego turnieju, ponieważ Polacy już po drugim meczu stracili jakiekolwiek szansę na awans do fazy pucharowej. Jedno jest pewne, kibice są z kadrą na dobre i na złe, co znów udowodnili na stadionie w Dortmundzie, podczas hymnu narodowego. Tłumy kibiców zaczęły śpiewać dwie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego najgłośniej, jak tylko się dało. Na trybunach widać było również czerwoną poświatę od rac.

Nadzieje na zdobycie choćby jednego punktu są ogromne. Jednak należy pamiętać, że Francja musi ten mecz wygrać, aby zapewnić sobie awans z pierwszego miejsca. Z resztą wielu podopiecznych Didiera Deschampsa zapowiedziało, że chcą strzelić dużo bramek, ponieważ może mieć to znaczenie w ostatecznym rozrachunku, jeśli chodzi o pozycję w grupie. Reprezentacja Polski w meczu o honor postawi wszystko na jedną kartkę, ponieważ nie mają nic do stracenia, mogą tylko zyskać w perspektywie zakończenia turnieju z jakimikolwiek punktami. Biało-czerwoni w poprzednich spotkaniach przegrali najpierw z Holandią 2:1, a bohaterem "Oranje" został Wout Weghorst. W drugim starciu "o wszystko" podopieczni Ralfa Rangnicka zaprezentowali swoją siłę i z dużą łatwością pokonali biało-czerwonych 3:1.

Po tym, jak kibice reprezentacji Polski chętnie sięgnęli po race, pierwsze minuty spotkania z Francją upłynęły pod znakiem utrudnionej widoczności, co nie umknęło uwadze internautów.