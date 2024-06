i Autor: AP, TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS, PIOTR GRZYBOWSKI/SE

Echa meczu z Holandią

Zaiskrzyło w studiu „Super Express Sport”! O tego zawodnika Jan Tomaszewski i Maciej Szczęsny się posprzeczali

Mimo heroicznej walki z faworyzowanym przeciwnikiem, i prowadzeniem po strzale Adama Buksy, Biało-Czerwoni w swym pierwszym meczu grupowym na EURO 2024 przegrali 1:2 z Holandią. Wśród kibiców i ekspertów dominował żal; niespodziewany remis był przecież na wyciągnięcie ręki. Jan Tomaszewski i Maciej Szczęsny w programie „Super Express Sport” byli zgodni co do faktu, że Polacy zagrali lepiej niż można było się spodziewać. Poróżniła ich za to sprawa naszego kapitana.