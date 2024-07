IO Paryż 2024: Plan dnia 25.07 Paryż 2024 Kto z Polaków startuje dzisiaj w Paryżu?

Kuriozalne sceny na Igrzyskach Olimpijskich. Mecz Argentyny trwał 4 godziny, ciężko uwierzyć w to, co się stało

Igrzyska olimpijskie Paryż 2024 rozpoczną się już w ten piątek, 26 lipca, choć „rozpoczną” nie jest tutaj precyzyjnym określeniem. Co prawda na ten dzień zaplanowano ceremonię otwarcia, ale to nie oznacza, że nie trwa już rywalizacja! Parę dni przed oficjalnym otwarciem rozpoczęły się choćby zmagania piłkarskie, w których doszło już do ogromnego skandalu w meczu Maroko – Argentyna, który został wznowiony... 2 godziny po jego przerwaniu. Dzień przed samą ceremonią otwarcia fani będą mieli okazję obserwować nie tylko kolejne zmagania piłkarskie, ale także rywalizację w rugby czy łucznictwie. To właśnie w tej dyscyplinie zobaczymy pierwszą Polkę, Wioletę Myszor.

Sonda Czy będziesz śledził igrzyska olimpijskie w Paryżu? Tak Nie

IO Paryż 2024: Plan dnia 25.07 Kiedy startują Polacy?

Jak wspomnieliśmy, dzień przed oficjalnym otwarciem igrzysk zobaczymy mecze piłkarskie, rugby, ale też piłki ręcznej. Już o 9:30 natomiast stratuje runda rankingowa w łucznictwie kobiet i w tych zawodach udział bierze nasza Wioleta Myszor. Poniżej pełen plan dnia na czwartek, 25 lipca na IO Paryż 2024:

Paryż 2024: Plan dnia czwartek 25.07:

Łucznictwo:

9.30, kobiety indywidualnie, runda rankingowa (Wioleta Myszor)

14.15, mężczyźni indywidualnie, runda rankingowa

Piłka nożna kobiet:

17.00, Kanada - Nowa Zelandia

17.00, Hiszpania - Japonia

19.00, Niemcy - Australia

19.00, Nigeria - Brazylia

21.00, Francja - Kolumbia

21.00, USA - Zambia

Piłka ręczna kobiet:

9.00, Słowenia - Dania

11.00, Holandia - Angola

14.00, Hiszpania - Brazylia

16.00, Niemcy - Korea Płd.

19.00, Węgry - Francja

21.00, Norwegia - Szwecja

Rugby mężczyźni: