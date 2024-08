Jan Tomaszewski ostro po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Uderzył w sprawie Szeremety, ostry komentarz!

Krzysztof Kosedowski przyłącza się do apelu „Super Expressu” w sprawie mieszkania dla Julii Szeremety. Zwraca się również do władz Lublina. „Ona już jest ikoną tego miasta”

Jan Tomaszewski postanowił powiedzieć, co sądzi o występie Julii Szeremety w finale Igrzysk Olimpijskich. Były bramkarz polskiej kadry i złoty medalista olimpijski nie hamował swojej wyjątkowo mocnej opinii. Padły ostre słowa.

Jan Tomaszewski ostro o walce Szeremety. Ma pretensje do PKOl

Jak powiedział Tomaszewski za walkę Szeremety w finale odpowiada kierownictwo PKOl

- Winę za to ponosi Polski Komitet Olimpijski i kierownictwo ekipy, które dopuściło naszą wspaniałą dziewczynę do walki z osobą, która rok temu, w trakcie mistrzostw świata, została wykluczona z tej imprezy za chromosomy, w których przeważały geny męskie. I dlaczego mówię, że to jest wina PKOl i ekipy? Dlatego, że PKOl i kierownictwo ekipy zaakceptowało taką osobę. Bo gdyby Julia nie wystąpiła w finale, to byłaby dla mnie i dla kibiców mistrzynią olimpijską. A tak przegrała, bo nie miała jak wygrać. Bo żadna dziewczyna nie wygra z chłopakiem. Bo żadna kobieta nie wygra z mężczyzną, który nie tylko jest podejrzany, ale rok temu był wykluczony. - mówi Tomaszewski.

Jak twierdzi Tomaszewski, mieszkanie dla Szeremety się po prostu należy.

- Jej się to po prostu należy. Bo gdyby walczyła normalnie, z partnerką, to by wygrała. - dodaje były bramkarz reprezentacji Polski.