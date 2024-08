Kiedy mecz o 3. miejsce w tenisie? KIEDY i O KTÓREJ Iga Świątek zagra o brązowy medal IO Paryż 2024?

Iga Świątek była zdecydowaną faworytką tenisowego turnieju olimpijskiego. To, co przede wszystkim przemawiało za reprezentantką Polski to fakt, że zawody toczyły się na kortach Rolanda Garrosa, gdzie jeszcze kilka tygodni temu wygrywała French Open. A mączka to ulubiona nawierzchnia Świątek. W dodatku wiele jej najgroźniejszych rywalek wycofało się z turnieju i wiele osób mówiło, że Polka ma "autostradę" do złotego medalu. I do półfinału wydawało się, że reprezentantka biało-czerwonych faktycznie poszerzy swoją kolekcję sukcesów o złoty krążek.

QUIZ. Letnie Igrzyska Olimpijskie nie mają przed Tobą żadnych tajemnic? Zdobądź choć 4/10! Pytanie 1 z 10 Na start nie może być nic innego. Pierwsze nowożytne letnie igrzyska olimpijskie odbyły się w Atenach w roku: 1896 1900 1904 Dalej

Kiedy Świątek gra o brąz? Mecz o 3. miejsce w tenisie kiedy?

Świątek medal olimpijski mogła zapewnić sobie już w czwartkowe popołudnie. "Wystarczyło" wygrać z Qinwen Zheng. Ale reprezentantka Chin okazała się jednak lepsza od liderki rankingu WTA. Przede wszystkim sama Świątek sobie nie pomagała i popełniała proste błędy, a Chinka grała solidnie, co wystarczyło, aby we czwartek pokonać faworytkę igrzysk. Polka nadal ma jednak szansę na medal olimpijski. Mecz o brązowy medal odbędzie się w piątek. Kto będzie rywalką reprezentantki Polski okaże się za kilka godzin po starciu Schmiedlova - Vekić. Wówczas poznamy również godzinę spotkania.