Kiedy finał siatkarzy? Paryż 2024: z kim zagra Polska w finale?

Kiedy finał siatkarzy na igrzyskach? To pytanie po 48 długich latach mogą sobie zadać polscy kibice! Polacy najpierw pokonali „klątwę ćwierćfinału” i po pięciu porażkach na tym etapie igrzysk awansowali do strefy medalowej po raz pierwszy od 1980 roku. Na tym nie poprzestali i wygrali w półfinale z USA 3:2, choć przegrywali już 1:2 i musieli pokonać ogromne przeszkody. W trzecim secie groźnie wyglądającego urazu doznał Paweł Zatorski, ale po interwencji medyków wrócił do gry i bardzo mocno przyczynił się do wielkiego zwycięstwa. Polaków nie podłamał też uraz Marcina Janusza na początku czwartego seta, w którym musieli gonić wynik. Udało im się na ostatniej prostej i po zażartej walce do samego końca doprowadzili do tie-breaka, wygrywając 25:23. O awansie do finału musiała rozstrzygnąć decydująca partia, w której będąca na fali Polska od razu objęła prowadzenie i utrzymała je do samego końca! Zwycięstwo 15:13 dało nam upragniony finał igrzysk od Montrealu i legendarnego sukcesu drużyny Huberta Wagnera.

Paryż 2024: Kiedy siatkarze grają finał? Z kim?

Polscy siatkarze zagrają w finale igrzysk w Paryżu w sobotę 10 sierpnia o godzinie 13:00. Rywala poznamy dopiero po drugim półfinale Francja – Włochy, który rozpocznie się w środę o 20. Zwycięzca tego meczu zagra z Polską w sobotę o złoto.