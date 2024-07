Kim jest Aleksander Śliwka? Sylwetka polskiego siatkarza: żona, rodzina, sukcesy, reprezentacja, klub

Aleksander Śliwka jest jednym z najważniejszych siatkarzy w reprezentacji Polski prowadzonej przez Nikolę Grbicia. Udowodnił to m.in. w zeszłym roku, gdy pod nieobecność Bartosza Kurka został kapitanem i prawdziwym liderem drużyny. Pod jego dowództwem Biało-Czerwoni wygrali Ligę Narodów, mistrzostwa Europy oraz wywalczyli awans na igrzyska olimpijskie Paryż 2024. Kolejne miesiące były jednak dla niego trudne. Przyjmujący ZAKSY Kędzierzyn-Koźle mierzył się ze sporymi problemami zdrowotnymi, przez które stracił znaczną część sezonu. Ten był nieudany dla całego klubu, jednak Grbić i tak zaufał Śliwce i powołał go na IO w Paryżu.

Kim jest Aleksander Śliwka? Siatkarz reprezentacji Polski

Śliwka to 29-letni siatkarz grający na pozycji przyjmującego. W reprezentacji Polski pojawił się już w 2015 roku, ale na oficjalny debiut musiał poczekać dwa lata. W 2017 r. zachwycił wszystkich już w debiucie z Brazylią, a od kiedy kadrę w 2018 r. objął Vital Heynen, Śliwka stał się jej kluczowym ogniwem. Przyjmujący miał udział we wszystkich sukcesach kadry w ostatnich sześciu latach - jest mistrzem i wicemistrzem świata, mistrzem Europy, a także regularnie stawał z Polską na podium wielkich imprez. Rysą na jego dorobku - podobnie jak innych polskich siatkarzy - pozostają igrzyska olimpijskie, które zazwyczaj kończą się dla Polaków na ćwierćfinale. W Paryżu wreszcie ma być inaczej.

Aleksander Śliwka - klub

Sukcesy Śliwki nie kończą się tylko na reprezentacji. Swoją karierę zaczynał w klubie z rodzinnego miasta - Spartakusie Jawor. Szybko trafił do młodzieżowych reprezentacji Polski i SMS PZPS Spała, gdzie został najlepszym zawodnikiem Młodej Ligi. To przyniosło zainteresowanie Asseco Resovii Rzeszów, która ściągnęła do siebie w 2014 r. 19-letniego Śliwkę. Młody przyjmujący ogrywał się na wypożyczeniu w AZS Politechnice Warszawskiej i w 2015 r. trafił do szerokiej kadry seniorskiej reprezentacji prowadzonej przez Stephane'a Antigę, a następnie wrócił na Podpromie. Po sezonie w Rzeszowie przeniósł się jednak do AZS-u Olsztyn. Jako zawodnik tego klubu na dobre zagościł w reprezentacji i szybko wrócił do Resovii, skąd ponownie odszedł po jednym sezonie. W 2018 r. przeniósł się do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, gdzie spędził aż 6 lat i odniósł największe klubowe sukcesy. Trzykrotnie z rzędu wygrał m.in. Ligę Mistrzów, ale po ostatnim nieudanym sezonie pożegnał się z ZAKSĄ. Po igrzyskach po raz pierwszy w karierze będzie reprezentował zagraniczny klub - Suntory Sunbirds z Japonii.

Żona Aleksandra Śliwki. Czy mają dzieci? Rodzina siatkarza

Śliwka pochodzi z wybitnie siatkarskiej rodziny. Jego rodzice - Jan i Dorota - uprawiali ten sport w Jaworze. Mama Dorota Wojtowicz-Śliwka grała nawet z jaworską Olimpią w II lidze. Starsza od przyjmującego o 11 lat siostra Marta również występowała na tym szczeblu, a po karierze została trenerką jego macierzystego Spartakusa Jawor. Druga siostra Ania także grała w siatkówkę i po ukończeniu fizjoterapii została instruktorką tej dyscypliny na siedząco, a młodszy brat Piotr gra obecnie w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Przed igrzyskami z kadrą U-22 wywalczył brązowy medal mistrzostw Europy.

Nawet żona Śliwki jest powiązana z siatkówką. 29-latek ożenił się z Jagodą Gruszczyńską na początku maja tego roku. Wcześniej byli w związku przez 9 lat. Wybranka serca reprezentanta Polski jest utytułowaną siatkarką plażową, a od tego sezonu występuje pod nazwiskiem Śliwka. W jej dorobku znajdują się liczne medale mistrzostw Polski, Europy i świata w młodzieżowych kategoriach. W 2017 r. została też seniorską mistrzynią Polski. Jej brat Jędrzej gra na pozycji libero i zaliczył już występy w seniorskiej reprezentacji. Aleksander i Jagoda Śliwkowie nie doczekali się na razie potomstwa.

Sylwetka Aleksandra Śliwki

Aleksander Śliwka

Data urodzenia: 24 maja 1995

Klub: Suntory Sunbirds (Japonia)

Numer: 11

Najważniejsze sukcesy reprezentacyjne:

Mistrzostwo świata (2018)

Wicemistrzostwo świata (2022)

Mistrzostwo Europy (2023)

III miejsce na mistrzostwach Europy (2019, 2021)

II miejsce w Pucharze Świata (2019)

Liga Narodów (2023)

II miejsce w Lidze Narodów (2021)

III miejsce w Lidze Narodów (2022, 2024)

Najważniejsze sukcesy klubowe: