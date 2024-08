Kim jest Arkadiusz Kułynycz? Sylwetka polskiego zapaśnika: żona, sukcesy, osiągnięcia

Arkadiusz Kułynycz na igrzyskach olimpijskich w Paryżu dał się poznać szerszej grupie kibiców. Polak startujący w kategorii do 87 kilogramów w stylu klasycznym już w pierwszej walce w 1/8 finału sprawił niespodziankę, pokonując aktualnego mistrza świata - Turka Aliego Cengiza. Tym zwycięstwem otworzył sobie drzwi do medalu, nawet pomimo porażki w ćwierćfinale z Irańczykiem Alirezą Mohmadipianim. Wszystko dzięki przepisom o repasażach - pogromca Polaka wygrał swój półfinał i awansował do finału, a to oznacza, że wszyscy jego rywale trafiają do ścieżki repasażowej o brązowy medal. Ten z półfinału jest bezpośrednio w walce o brąz, a zawodnicy z 1/8 finału (Kolumbijczyk Carlos Munoz Jaramillo) i ćwierćfinału (właśnie Kułynycz) toczą walkę o możliwość starcia o medal. Dzień po porażce z Irańczykiem Polak wrócił na matę i w świetnym stylu uporał się z Kolumbijczykiem, dzięki czemu jeszcze w czwartek zawalczy o brązowy medal IO w Paryżu! Kwalifikację olimpijską zapewnił sobie w maju, trzy miesiące przed igrzyskami.

Kim jest Arkadiusz Kułynycz, polski zapaśnik?

Dla Kułynycza byłby to życiowy sukces, choć w jego dorobku znajdują się już wartościowe medale. Tym najcenniejszym jest jak na razie brąz mistrzostw świata w Oslo z 2021 roku. Ten sam krążek zapaśnik Olimpijczyka Radom wywalczył podczas igrzysk europejskich w Mińsku (2019 r.). Nikogo nie powinno dziwić, że Kułynycz jest multimedalistą mistrzostw Polski - na koncie ma osiem złotych medali w dwóch różnych kategoriach wagowych, a do tego dwa srebrne. Z sukcesami startował też w młodzieżowych kategoriach, zostając m.in. brązowym medalistą MŚ i ME juniorów. Brąz przywiózł również z akademickich mistrzostw świata w 2014 roku. Na międzynarodowych imprezach przylgnął do niego ten kruszec i wierzymy, że dołoży do kolekcji brązowy medal igrzysk w Paryżu.

Kariera polskiego zapaśnika zaczęła się w klubie Zapaśniczy Klub Sportowy Miastko. Kułynycz pochodzi właśnie z tej miejscowości, a jego pierwszym trenerem był Kazimierz Wanke. W wieku 16 lat przeniósł się do Radomia i od tamtej pory reprezentuje barwy Olimpijczyka Radom. Trenowali go tam m.in. Zdzisław Kolanek i Włodzimierz Zawadzki. Zapasy są prawdziwą pasją 31-latka, który obchodzi urodziny 26 grudnia. Nawet jego żona jest związana z tą dyscypliną - Kułynycz poślubił zapaśniczkę Sylwię Szulc w 2017 roku.