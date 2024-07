Kim jest Natalia Mędrzyk? Sylwetka polskiej siatkarki: rodzina, sukcesy, reprezentacja, klub

Trudno sobie wyobrazić, co przeżywa obecnie Katarzyna Skowrońska. Nie mogła tego dłużej ukrywać. Mówi o wielkim stresie

Natalia Mędrzyk starszym kibicom może być znana z innego nazwiska. Karierę siatkarską zaczynała jako Natalia Kurnikowska, ale po wyjściu za mąż zmieniła nazwisko. Nie zmieniło się jednak to, że wciąż jest ważną postacią reprezentacji Polski. W biało-czerwonych barwach debiutowała w 2014 roku i następnie dość regularnie grała w drużynie narodowej. Po 2020 roku miała jednak długą przerwę w reprezentacji, co spowodowane było m.in. urlopem macierzyńskim. Do kadry wróciła jednak w wielkim stylu i jest jedną z kluczowych postaci w drużynie Lavariniego.

Natalia Mędrzyk - reprezentacja

Tak, jak wspomniane wyżej, Mędrzyk w reprezentacji Polski zadebiutowała w 2014 roku, a szansę debiutu dał jej trener Piotr Makowski. Przyjmująca szybko stała się główną postacią biało-czerwonej kadry i powoływania otrzymywała regularnie. Jednak po 2020 roku miała długą przerwę, która związana była również z macierzyństwem. Teraz zanotowała wielki powrót i Stefano Lavarini chętnie stawia na przyjmującą, która w przeszłości zajęła z kadrą m.in. czwarte miejsce na mistrzostwach Europy, czy zdobyła srebro igrzysk europejskich w 2015 roku.

Natalia Mędrzyk - klub

Jeszcze kilka tygodni temu o Mędrzyk można było mówić, jako o siatkarce Chemika Police. W wakacyjnym okresie przynależność klubowa siatkarki się jednak zmieniła i przed kolejnym sezonem dołączyła do ŁKS Commercecon Łódź. Z Chemikiem Police związana była jednak przez wiele lat, bo w zespole z północnego-zachodu Polski występowała przez siedem lat i zdobywała wiele medali, z czterema mistrzostwami Polski na czele. W sumie w najwyżej klasie rozgrywkowej zagrała już 296 meczów, w których zdobyła 2398 punktów. Wcześniej występowała m.in. w Impelu Wrocław, Muszyniance Muszyna, czy AZS Białystok.

Natalia Mędrzyk - rodzina

Głównym powodem długiej nieobecności Mędrzyk w reprezentacji Polski była przerwa na macierzyństwo, która przypadła na sezon 2021/22. I właśnie w 2022 roku przyszedł na świat synek siatkarki, czym zawodniczka nie omieszkała pochwalić się w mediach społecznościowych. - Najtrudniej oczywiście jest przy samym rozstaniu. Potem można powiedzieć, że robi się trochę łatwiej. Ale tak naprawdę w rozłące z dzieckiem nie ma na pewno niczego łatwego - mówiła Mędrzyk w rozmowie z portalem Sport.pl o rozłące z synkiem.

Natalia Mędrzyk - sylwetka

Natalia Mędrzyk

Data urodzenia: 13 stycznia 1992

Klub: ŁKS Commercecon Łódź

Numer: 4

Największe sukcesy w reprezentacji:

Brązowy medal Ligi Narodów (2024)

Srebrny medal Igrzysk Europejskich (2015)

Brązowy medal Ligi Europejskiej (2014)

Największe sukcesy w klubie: