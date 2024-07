Natalia Kaczmarek pobiła rekord Polski tuż przed igrzyskami w Paryżu! Tak szybko nie biegała żadna Europejka od 28 lat

To on operował Huberta Hurkacza. Lekarz przekazał najnowsze wieści o stanie zdrowia polskiego tenisisty

Natalia Kaczmarek po zdobyciu wicemistrzostwa świata w zeszłym roku nie zwolniła tempa, a wręcz przyspieszyła. Podczas czerwcowych mistrzostw Europy zdobyła złoty medal i pobiła legendarny rekord Polski Ireny Szewińskiej, a kilka tygodni później pobiegła jeszcze szybciej! Forma najszybszej polskiej biegaczki na 400 m rośnie wraz ze zbliżającymi się igrzyskami. Jej ostatnim sprawdzianem przed wyjazdem do Paryża był mityng Diamentowej Ligi w Londynie, w którym uzyskała rekordowy czas 48,90 s. Najbardziej zadziwia fakt, że tak wspaniały wynik nie wystarczył do zwycięstwa! Fenomenalna 22-letnia Nickisha Pryce z Jamajki okazała się w Londynie najlepsza z czasem 48,57 s, którym otwiera od soboty światowe listy.

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która przez lata dzierżyła rekord Polski w biegu na 400 m to... Natalia Kaczmarek Irena Szewińska Teresa Ciepły Dalej

Natalia Kaczmarek pobiła rekord Polski w Londynie

22-letnia Jamajka potwierdziła, że w Paryżu będzie główną faworytką do złota, ale my cieszymy się z formy Kaczmarek, która pozwala wierzyć w olimpijski medal. Wynik 48,90 s to najlepszy rezultat jakiejkolwiek europejskiej biegaczki od... 1996 roku! 28 lat temu Francuzka Marie-Jose Perec zdobyła złoty medal igrzysk w Atlancie z czasem 48,25 s. Nie mielibyśmy nic przeciwko, gdyby 26-letnia Polka w Paryżu powtórzyła jej sukces, ponownie bijąc rekord kraju.

48.90 Natalii Kaczmarek to najlepszy wynik europejskiej biegaczki na 400 metrów od 28 lat :)W 1996 Francuzka Marie-José Pérec zdobyła złoto igrzysk w Atlancie z czasem 48.25. https://t.co/stsPI7fQgK— Athletics News (@Nedops) July 20, 2024

Dla Kaczmarek był to już piąty bieg na 400 m w tym sezonie poniżej granicy 50 sekund. Drugi raz pobiła też 49 sekund - wcześniejszy rekord z ME w Rzymie wynosił 48,98 s. Występ w Londynie w mocnej stawce na tydzień przed rozpoczęciem igrzysk pobudza wyobraźnię kibiców. Lekkoatletyka w Paryżu ruszy już 1 sierpnia, a Kaczmarek nie ma już w planach żadnego startu przed IO.