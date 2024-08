Paryż 2024: Plan dnia środa 1.08 igrzyska Paryż 2024 terminarz i plan startów na 1 sierpnia 2024

To będzie już szósty dzień zmagań na olimpijskich arenach w Paryżu. Sierpień rozpocznie się od wielu ciekawych wydarzeń w stolicy Francji, a to co kibiców może interesować najbardziej to początek zmagań w lekkoatletyce. We czwartek będą to tylko dwie konkurencje, ale to preludium do tego, co czeka nas w najbliższych dniach. Z lekkoatletyką w Polsce wiążemy spore nadzieje, bo zawsze przynosiła nam kilka medali i podobnie ma być w Paryżu. 1 sierpnia zobaczymy również zmagania na torze wioślarskim, czy na kortach tenisowych. Panie zagrają w półfinałach i około godziny 13 powinniśmy się dowiedzieć, czy Iga Świątek zawalczy o złoty medal, czy pozostanie jej tylko walka o brąz. Poniżej przedstawiamy cały terminarz na 1 sierpnia na igrzyskach olimpijskich.

Czwartek 1 sierpnia

Gimnastyka sportowa:

18.15, wielobój kobiet

Judo:

10.00, 100 kg mężczyzn, 1. runda 78 kg kobiet, 1. runda

10.28, 100 kg mężczyzn, 2. runda 78 kg kobiet, 2. runda

12.20, 100 kg mężczyzn, 1/8 finału 78 kg kobiet, 1/8 finału

13.16, 100 kg mężczyzn, ćwierćfinały 78 kg kobiet, ćwierćfinały

16.00, 100 kg mężczyzn, repasaże 100 kg mężczyzn, półfinały

16.34, 78 kg kobiet, repasaże 78 kg kobiet, półfinały

17.18, 100 kg mężczyzn, o brązowy medal 100 kg mężczyzn, finał 78 kg kobiet, o brązowy medal 78 kg kobiet, finał

Kajakarstwo górskie:

15.30, K1 mężczyzn, półfinał

17.30, K1 mężczyzn

Lekkoatletyka:

7.30, chód mężczyzn 20 km

9.20, chód kobiet 20 km

Pływanie:

11.00, 200 m st. grzbietowym kobiet, eliminacje 50 m st. dowolnym mężczyzn, eliminacje 200 m st. zmiennym mężczyzn, eliminacje 4x200 m st. dowolnym kobiet, eliminacje

20.30, 200 m st. motylkowym kobiet

20.37, 200 m st. grzbietowym mężczyzn

20.44, 50 m st. dowolnym mężczyzn, półfinały

21.03, 200 m st. klasycznym kobiet

21.10, 200 m st. grzbietowym kobiet, półfinały

21.34, 200 m st. zmiennym mężczyzn, półfinały

21.48, 4x200 m st. dowolnym kobiet

Strzelectwo:

9.30, karabin trzy postawy 50 m mężczyzn

12.00, karabin trzy postawy 50 m kobiet, eliminacje

Szermierka:

11.50, floret kobiet drużynowo, 1. runda

13.40, floret kobiet drużynowo, miejsca 5-8

14.50, floret kobiet drużynowo, półfinały

16.00, floret kobiet drużynowo, miejsca 7-8 floret kobiet drużynowo, miejsca 5-6

19.10, floret kobiet drużynowo, o brązowy medal

20.30, floret kobiet drużynowo, finał

Wioślarstwo:

9.30, jedynka kobiet, półfinał A/B 1

9.40, jedynka kobiet, półfinał A/B 2

9.50, jedynka mężczyzn, półfinał A/B 1

10.00, jedynka mężczyzn, półfinał A/B 2

10.10, ósemka kobiet, repasaże

10.20, ósemka mężczyzn, repasaże

10.30, dwójka podwójna kobiet, finał B

10.42, dwójka podwójna mężczyzn, finał B

10.54, czwórka bez sterniczki kobiet, finał B

11.06, czwórka bez sternika mężczyzn, finał B

11.18, dwójka podwójna kobiet

11.30, dwójka podwójna mężczyzn

11.50, czwórka bez sterniczki kobiet

12.10, czwórka bez sternika mężczyzn

Żeglarstwo:

12.00, klasa iQFoil kobiet, 17. wyścig klasa iQFoil kobiet, 18. wyścig klasa iQFoil kobiet, 19. wyścig klasa iQFoil kobiet, 20. wyścig klasa iQFoil mężczyzn, 17. wyścig klasa iQFoil mężczyzn, 18. wyścig klasa iQFoil mężczyzn, 19. wyścig klasa iQFoil mężczyzn, 20. wyścig klasa ILCA 6 kobiet, 1. wyścig klasa ILCA 6 kobiet, 2. wyścig klasa ILCA 7 mężczyzn, 1. wyścig klasa ILCA 7 mężczyzn, 2. wyścig

49er mężczyzn

49er FX kobiet

Badminton:

8.30, debel kobiet, ćwierćfinały

9.40, gra pojedyncza mężczyzn, 1/8 finału

13.00, debel mężczyzn, ćwierćfinały

18.30, gra pojedyncza kobiet, 1/8 finału

19.30, mikst, półfinały

Boks:

11.00, 50 kg kobiet, 1/8 finału

11.48, 66 kg kobiet, 1/8 finału

12.36, 54 kg kobiet, ćwierćfinały

12.52, 63,5 kg mężczyzn, ćwierćfinały

13.08, 92 kg mężczyzn, ćwierćfinały

15.30, 50 kg kobiet, 1/8 finału

16.18, 66 kg kobiet, 1/8 finału

17.06, 54 kg kobiet, ćwierćfinały

17.38, 63,5 kg mężczyzn, ćwierćfinały

17.54, 92 kg mężczyzn, ćwierćfinały

20.00, 50 kg kobiet, 1/8 finału

20.32, 66 kg kobiet, 1/8 finału

21.04, 54 kg kobiet, ćwierćfinały

21.20, 63,5 kg mężczyzn, ćwierćfinały

21.52, 92 kg mężczyzn, ćwierćfinały

Golf:

9.00, mężczyźni, 1. runda

Hokej na trawie:

kobiety:

17.00, USA - Wielka Brytania

17.30, Hiszpania - RPA

19.45, Japonia - Francja

20.15, Argentyna - Australia

mężczyźni:

10.00, Indie - Belgia

10.30, Nowa Zelandia - Australia

12.45, Francja - Wielka Brytania

13.15, Argentyna - Irlandia

Jeździectwo:

11.00, skoki przez przeszkody drużynowo, eliminacje

Kolarstwo:

20.00, BMX wyścig mężczyzn, ćwierćfinały

20.20, BMX wyścig kobiet, ćwierćfinały

Koszykówka kobiety:

11.00, Japonia - Niemcy

13.30, Australia - Kanada

17.15, Francja - Nigeria

21.00, Belgia - USA

Koszykówka 3x3:

9.00, pierwsza runda kobiet

10.05, pierwsza runda mężczyzn

Łucznictwo:

9.30, mężczyźni indywidualnie, 1. runda

9.56, kobiety indywidualnie, 1. runda

10.22, mężczyźni indywidualnie, 2. runda

10.35, kobiety indywidualnie, 2. runda

15.30, mężczyźni indywidualnie, 1. runda

15.56, kobiety indywidualnie, 1. runda

16.22, mężczyźni indywidualnie, 2. runda

16.35, kobiety indywidualnie, 2. runda

Piłka ręczna kobiety:

9.00, Holandia - Brazylia

11.00, Korea Płd. - Szwecja

14.00, Hiszpania - Węgry

16.00, Angola - Francja

19.00, Niemcy - Dania

21.00, Słowenia - Norwegia

Piłka wodna mężczyźni:

10.30, Grecja - USA

12.05, Serbia - Hiszpania

15.00, Francja - Australia

19.30, Rumunia - Chorwacja

21.05, Węgry - Japonia

Siatkówka kobiety:

9.00, Turcja - Dominikana

13.00, Brazylia - Japonia

17.00, Włochy - Holandia

21.00, Francja - Chiny

Siatkówka plażowa:

9.00, mecze fazy grupowej kobiet i mężczyzn

Tenis stołowy:

10.00, gra pojedyncza kobiet, ćwierćfinały

12.00, gra pojedyncza mężczyzn, ćwierćfinały

Tenis ziemny: