Do tej pory polscy sportowcy całkiem dobrze radzili sobie na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024, a przecież dopiero od czwartku mamy do czynienia z lekkoatletyką, w której mamy zdecydowanie najwięcej szans medalowych. Obecnie Polacy mogą pochwalić się czterema medalami – srebrem Klaudii Zwolińskiej oraz brązem szpadzistek, wioślarzy oraz Igi Świątek. Z pewnością nasza tenisistka, jak i jej fani, liczyli na to, że o medal będzie walczyła ona w sobotę, co by oznaczało, że gra w finale, ale ostatecznie brązowy medal także jest sukcesem, który zapamiętamy na lata.

Paryż 2024: Starty Polaków w sobotę 3 sierpnia

W sobotę kolejnych szans medalowych nie zabraknie – nasi zawodnicy będą walczyli w windsurfingu, gdzie szanse na medal mają Maja Dziarnowska i Paweł Tarnowski. Do tego wspomniani już siatkarze, którzy co prawda o medal nie walczą, ale o jak najlepsze miejsce przed wejściem do fazy pucharowej. Do tego Ewa Swoboda będzie chciała sprawić niespodziankę na bieżni w rywalizacji na 100 metrów. Pełen terminarz startu Polaków na IO Paryż 2024 na sobotę, 3 sierpnia znajdziesz poniżej.

IO Paryż 2024: Plan startów Polaków 3.08:

GOLF

9.00, mężczyźni, 3. runda - Adrian Meronk

KAJAKARSTWO GÓRSKIE

15.30, cross kobiet, 1. runda: Klaudia Zwolińska

16.40, cross mężczyzn, 1. runda: Mateusz Polaczyk, Grzegorz Hedwig

18.05, cross kobiet, repasaże

18.45, cross mężczyzn, repasaże

KOLARSTWO SZOSOWE

11.00, wyścig ze startu wspólnego mężczyzn: Stanisław Aniołkowski

LEKKOATLETYKA

10.10, skok o tyczce mężczyzn, kwalifikacje: Robert Sobera, Piotr Lisek

11.28, 800 m kobiet, repasaż: Anna Wielgosz

11.55, 100 m mężczyzn, eliminacje: Oliwer Wdowik

19.15, 1500 m mężczyzn, repasaż: Maciej Wyderka

19.26, 1500 m mężczyzn, repasaż: Filip Rak

19.50, 100 m kobiet, półfinały: Ewa Swoboda

20.55, sztafeta mieszana 4x400 m, finał - Polska

21.20, 100 m kobiet, finał - ew. Ewa Swoboda

PŁYWANIE

11.00, 50 m st. dowolnym kobiet, eliminacje - Katarzyna Wasick, Kornelia Fiedkiewicz

4x100 m st. zmiennym kobiet, eliminacje - Polska

4x100 m st. zmiennym mężczyzn, eliminacje - Polska

20.39, 50 m st. dowolnym kobiet, półfinały

SIATKÓWKA

mężczyźni

grupa B

17.00, Polska - Włochy

SIATKÓWKA PLAŻOWA

9.00, faza grupowa: Michał Bryl, Bartosz Łosiak - Nils Ehlers, Clemens Wickler (Niemcy)

ŻEGLARSTWO

12.20, klasa ILCA 7 mężczyzn, 5. wyścig - Michał Krasodomski

klasa ILCA 7 mężczyzn, 6. wyścig

12.05, klasa ILCA 6 kobiet, 5. wyścig - Agata Barwińska

klasa ILCA 6 kobiet, 6. wyścig