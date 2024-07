Polskie szpadzistki wywalczyły medal IO w cieniu skandalu. Aleksandra Jarecka w kilka sekund przeniosła nas z piekła do nieba

IO Paryż 2024 4. dzień wtorek relacja NA ŻYWO: Brąz dla polskich szpadzistek! Iga Świątek w ćwierćfinale! Krzysztof Chmielewski wpłynął do finału!

We wtorek, 30 lipca, mieliśmy wiele emocji związanych ze startami Polaków. Znów na torze wodnym pojawiła się nasza srebrna medalistka Klaudia Zwolińska, tym razem nie w K-1, a w C-1. Jedna z naszych największych gwiazd, Iga Świątek, awansowała do ćwierćfinału, ale zdecydowanymi bohaterkami były szpadzistki Aleksandra Jarecka, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Renata Knapik-Miazga oraz Alicja Klasik, które zdobyły brązowy medal w drużynie! Nie zabrakło także jednak smutnych wieści – z rywalizacji odpadła nasza nadzieja medalowa, Angelika Szymańska. Ale to nie koniec emocji, bo kolejne już w środę, 31 lipca!

Paryż 2024: Starty Polaków w środa 31 lipca

W środę 31 lipca na IO Paryż 2024 zobaczymy wiele zmagań Biało-Czerwonych. Przede wszystkim do gry wracają siatkarze oraz siatkarki – obie te drużyny będą mogły tego dnia zapewnić sobie wyjście z grupy. Kolejny dzień z rzędu grać będzie Iga Świątek, która w ćwierćfinale zmierzy się z Danielle Collins. W półfinale C1 walczyć będzie wspomniana już Zwolińska, ale do tego zobaczymy naszych pływaków, wioślarzy i wioślarki czy żeglarzy! Zobacz pełen plan startów Polaków na środę 31 lipca na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024.

IO Paryż 2024 Plan startów Polaków 31.07:

BOKS

21.52, 75 kg kobiet, 1/8 finału: Elżbieta Wójcik - Aoife O'Rourke (Irlandia)

JEŹDZIECTWO

10.00, ujeżdżenie drużynowo, dzień 2 - Polska

13.06, ujeżdżenie indywidualnie, dzień 2 - Sandra Sysojeva

14.04, ujeżdżenie indywidualnie, dzień 2 - Aleksandra Szulc

KAJAKARSTWO GÓRSKIE

15.30, C1 kobiet, półfinał - Klaudia Zwolińska

17.25, C1 kobiet, finał

KOSZYKÓWKA 3x3

22.35, pierwsza runda mężczyzn: USA - Polska

PŁYWANIE

11.21, 200 m st. grzbietowym mężczyzn, eliminacje: Ksawery Masiuk

20.36, 200 m st. motylkowym mężczyzn, finał: Krzysztof Chmielewski

21.34, 200 m st. grzbietowym mężczyzn, półfinały

SIATKÓWKA

mężczyźni

grupa B

9.00, Polska - Brazylia

kobiety

grupa B

21.00, Polska - Kenia

STRZELECTWO

9.00, karabin trzy postawy 50 m mężczyzn, eliminacje: Tomasz Bartnik, Maciej Kowalewicz

TENIS STOŁOWY

11.00, mecz gry pojedynczej mężczyzn, 1/16 finału: Miłosz Redzimski - Anders Lind (Dania)

16.00, mecz gry pojedynczej kobiet, 1/8 finału: Natalia Bajor - I-Ching Cheung (Tajwan)

TENIS ZIEMNY

ok. 16.00, gra pojedyncza kobiet, ćwierćfinał: Iga Świątek - Danielle Collins (USA)

TRIATHLON

8.00, kobiety: Roksana Słupek

WIOŚLARSTWO

11.34, dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet, półfinały A/B: Martyna Radosz, Katarzyna

Wełna

12.02, czwórka podwójna mężczyzn, finał A: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup

ŻEGLARSTWO