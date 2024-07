Trzeci medal dla Polski na IO Paryż 2024! Wioślarska czwórka podwójna mężczyzn nie zawiodła!

Paryż 2024: Polscy wioślarze z trzecim medalem dla Polski

Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup to polska osada, z którą już przed igrzyskami wiązano największe nadzieje. Polska czwórka podwójna mężczyzn udowodniła formę już w eliminacjach przeprowadzonych pierwszego dnia IO Paryż 2024, w których bez problemu wywalczyła bezpośredni awans do głównego finału. Polacy zajęli drugie miejsce w swoim wyścigu za Włochami, a łącznie uzyskali trzeci czas. To tylko rozbudziło medalowy apetyt, który udało się zaspokoić w środę 31 lipca. Biało-Czerwoni do ostatnich metrów walczyli o srebrny medal z Włochami, ale ostatecznie wywalczyli brąz. Niedościgniona była osada z Holandii, ale my cieszymy się z dwudziestego w historii polskiego medalu olimpijskiego w wioślarstwie! Poniżej nasza relacja na żywo z brązowego występu polskich wioślarzy:

Sonda Ile medali zdobędą Polacy na igrzyskach w Paryżu? Mniej niż 10 Więcej niż 10 Więcej niż 15

12:47

Kończymy relację na żywo, na sprawozdanie z ceremonii medalowej z udziałem polskich wioślarzy zapraszamy na portal sport.se.pl!

12:45

To wszystko jeśli chodzi o dzisiejszą rywalizację we wioślarstwie. Za chwilę ceremonie medalowe, ta najważniejsza dla nas to brązowy medal dla Polaków w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup.

12:44

W ostatnim dzisiejszym wioślarskim występie decydował fotofinisz! Brytyjki na ostatnich metrach utarły nosa Holenderkom, brąz dla Niemek!

12:38

Teraz na torze wioślarskim rywalizują czwórki podwójne kobiet, niestety bez udziału Polski.

12:35

Polacy na linii mety byli wycieńczeni, ale mają powody do dumy - zdobyli 20. polski medal w historii wioślarstwa na igrzyskach.

12:32

Wygrała Holandia, a Włosi wyprzedzili nas o... 0,19 s.

12:32

TRZECI MEDAL DLA POLSKI W PARYŻU! Mamy brąz, minimalna porażka z drugimi Włochami!

12:31

250 m do końca, Polska na równi z Włochami! Walka o srebro!

12:31

1500 m za nami - Holandia prowadzi przed Polską. Mamy ok. 0,5 s przewagi nad trzecimi Włochami!

12:30

Do końca 700 m, a Polska wyszła na drugie miejsce!

12:29

Na półmetku - 1. Holandia, 2. Włochy, 3. Polska!

12:27

Polska na 3. miejscu po 500 m! Przypomnijmy, że dystans obejmuje 2 km.

12:26

Ruszyli!

12:25

Kolejność od 1. toru - Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Polska, Niemcy. Już za chwilę wszystko będzie jasne!

12:23

Wioślarze są już na wodzie! Polacy popłyną na 5. torze, a za ich najgroźniejszych rywali uchodzą: Holendrzy, Włosi i Brytyjczycy.

12:19

Kilka minut dzieli nas od walki Polaków o medale. Przypomnijmy - w sobotnich eliminacjach uzyskali trzeci czas!

12:10

Finał B w najciekawszej dla nas konkurencji dobiegł już końca. Najlepsza była Estonia i zajęła 7. miejsce, a my czekamy na finał A o 12:26!

12:00

Na razie nie mamy dobrych wiadomości z wioślarskiej areny. Polki Martyna Radosz i Katarzyna Wełna w dwójce podwójnej wagi lekkiej nie poradziły sobie w półfinale i nie awansowały do finału A. Zajęły 4. miejsce w swoim wyścigu i trafiły do finału B, łącznie uzyskały ósmy czas.

11:56

Już za chwilę rozpocznie się finał B w czwórce podwójnej mężczyzn, który rozstrzygnie o miejscach 7-9. O 12:26 danie główne - finał A z udziałem Polski!