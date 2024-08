Płakaliśmy rzewnymi łzami po tym, co Karol Kłos napisał polskim siatkarzom w Paryżu! Ta wiadomość porusza dogłębnie

Ćwierćfinałowe spotkanie igrzysk w Paryżu Polska - Słowenia bez dwóch zdań było jednym z najważniejszych z udziałem polskich sportowców w ostatnich dniach. Podopieczni Nikoli Grbicia wreszcie przeszli tę fazę rozgrywek, jednocześnie dostając się do strefy medalowej i przełamując ciążącą na Polakach od wielu lat "klątwę ćwierćfinału", przez którą biało-czerwoni po pierwszym meczu fazy pucharowej igrzysk wracali do domu z niczym. Tym razem było jednak inaczej, a siatkarze rozbili Słoweńców 3:1 i to na oczach Igi Świątek, która po zakończeniu meczu nie mogła odmówić sobie przyjemności ze zrobienia sobie wspólnego zdjęcia z siatkarzami. Po tym historycznym już zwycięstwie nie zabrakło ważnych słów, a emocje wzięły górę nad ogromną liczbą dziennikarzy, ekspertów i kibiców, którzy mają ogromną nadzieję na medal polskich siatkarzy. Mecz Polska - Słowenia oglądał również Karol Kłos, który niedawno zakończył reprezentacyjną karierę i błyskawicznie po zakończeniu spotkania napisał on bardzo ważną i poruszającą wiadomość do swoich kolegów z kadry.

- Pokonaliście demony Panowie. Ogromny szacunek - napisał były już reprezentant Polski salutując do telefonu oraz dodając m.in. wzruszoną emotikonę, płonące serce i flagę Polski. Ten obrazek idealnie pokazuje, jak bardzo "klątwa ćwierćfinału" ciążyła na polskich siatkarzach oraz jak bardzo zżyta jest reprezentacja Polski, która natychmiast otrzymała masę wsparcia nie tylko ze strony Karola Kłosa, ale również m.in. Michała Kubiaka, który nie mógł się powstrzymać po awansie Polaków, a wszystko uwieczniły kamery.

i Autor: Instagram/ karolklos screen Karol Kłos napisał do polskich siatkarzy po zwycięstwie

Na kolejny mecz polskich siatkarzy nie musimy na szczęście długo czekać. Podopieczni Nikoli Grbicia rozegrają półfinałowe spotkanie Polska - USA w środę 7 sierpnia o godzinie 16:00. Biało-czerwoni i Amerykanie jako pierwsi wyjdą na boisko w półfinałach. Później, o godzinie 20:00 zmierzą się w walce o finał igrzysk olimpijskich.