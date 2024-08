To co wyprawiał Michał Kubiak na trybunach nie mieści się w głowie. Siatkarz został na kolejnym meczu i dał o sobie znać

Aż łzy nam popłynęły po policzkach, gdy zobaczyliśmy co się stało Andrzejowi Wronie. Siatkarzowi puściły hamulce, ogromne emocje

Kibiców reprezentacji Polski nadal trzymają emocje po zakończonym szczęśliwie dla podopiecznych Nikoli Grbicia ćwierćfinale ze Słowenią. Ekipa z Bartoszem Kurkiem na czele przełamała legendarną "klątwę ćwierćfinału" i po czterosetowym boju pokonała drużynę prowadzoną przez Gheorghe Crețu 3:1. Na trybunach nie brakowało wsparcie od byłych reprezentantów Polski, mowa o Michale Kubiaku oraz Damianie Wojtaszku. Obaj mocno byli zaangażowani w widowisko, a po meczu w rozmowie z "TVP Sport" podsumowali ten wyczyn. - Fantastycznie! Trzymałem kciuki i wydzierałem się. W końcu się dokonało, chłopaki zagrali fantastyczne zawody. Mecz z Włochami (1:3 – red.) był pstryczkiem w nos, żeby się obudzić. I oni się obudzili. Najważniejsze było, że wierzyli od początku do końca. Dźwignęli, „Kuraś” dźwignął, wszyscy zagrali kapitalnie. W Bartka ludzie wiele razy wątpili, przypominają jego PESEL, ale on po raz kolejny pokazał, że umie udźwignąć ważne mecze. To żyjąca legenda tego sportu w naszym kraju - zaznaczył były kapitan reprezentacji Polski.

What a great photo 😂You can clearly see KUBIAK. pic.twitter.com/oupp0naqY0— jessie 📛 (@16LUCA0) August 5, 2024

Michał Kubiak show! Były reprezentant Polski szalał na trybunach

Kubiak po zakończonym meczu Polski ze Słowenią udał się także na starcie Włochów z Japonią. Były kapitan reprezentacji Polski przez wiele lat grał w barwach Panasonic Panthers, dlatego przy każdym zdobytym punkcie przez ekipę Philippe Blaina podskakiwał z radości. Mimo jego wsparcia Japonia nie sprawiła niespodzianki, choć była bardzo bliska zwycięstwa z pogromcami Polaków. Po meczu Kubiak pocieszył swoich kolegów, którzy musieli przełknąć gorycz porażki.

Kubi & Nishida 💔💔💔Wideo: Andrzej Wrona, Instagram. pic.twitter.com/ZkQHnoVikq— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 5, 2024