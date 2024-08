Bartosz Kurek do dziennikarza: Patrzycie tylko na to, dla mnie to nie jest ważne!

Polscy siatkarze doskonale wiedzieli, że Kubiak, a wraz z nim były libero drużyny narodowej Damian Wojttaszek, przyjechali do stolicy Francji na poniedziałkowe starcie o być albo nie być w imprezie ze Słowenią. Od razu po zakończeniu meczu i efektownym zwycięstwie dającym upragniony półfinał – po pięciu nieudanych próbach z rzędu – wielu graczy, na czele z obecnym kapitanem Bartoszem Kurkiem, podbiegła do „Kubiego”, by się serdecznie wyściskać.

Kubiak szczególnie mocno przytulił Kurka, bo komu jak komu, ale Bartoszowi najbardziej należał się ten awans.

Bartosz Kurek o igrzyskach w Paryżu

Kubiak o Kurku: To żyjąca legenda

Po awansie do półfinału Michał Kubiak powiedział w TVP Sport: – Fantastycznie! Trzymałem kciuki i wydzierałem się. W końcu się dokonało, chłopaki zagrali fantastyczne zawody. Mecz z Włochami (1:3 – red.) był pstryczkiem w nos, żeby się obudzić. I oni się obudzili. Najważniejsze było, że wierzyli od początku do końca. Dźwignęli, „Kuraś” dźwignął, wszyscy zagrali kapitalnie. W Bartka ludzie wiele razy wątpili, przypominają jego PESEL, ale on po raz kolejny pokazał, że umie udźwignąć ważne mecze. To żyjąca legenda tego sportu w naszym kraju – podkreślał Michał Kubiak.

– Mimo że nie ma nas tam z nimi na placu, to jesteśmy z nimi duchem i sercem. I liczymy na złoto – dodał były kapitan reprezentacji Polski siatkarzy, mówiąc o sobie i Damianie Wojtaszku. – Dla niektórych chłopaków, którzy będą najpewniej kończyć karierę reprezentacyjną po tym turnieju, zwieńczeniem byłoby, gdyby zawiesili olimpijski krążek na szyi, najlepiej złoty.