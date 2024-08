Aż ciarki przechodzą, po tym co zdradził Paweł Zatorski po meczu ze Słowenią!

Obrazki z Igą Świątek i siatkarzami przejdą do historii. Moment, który wyciska łzy. Przepiękna chwila po awansie do półfinału

- Wreszcie się przełamaliście. Klątwa olimpijskich ćwierćfinałów? Czujecie ulgę?

Paweł Zatorski: Tak, bo to historyczny moment. Ale myślę, że nie chcemy się w tej chwili na tym skupiać. Oczywiście emocje są duże, ale od razu po meczu trener Nikola Grbić nam powiedział do nas: "It's just the beginning, guys!" (Panowie, to dopiero początek!). I tak do tego podchodzimy. Także musimy zaczynać tak naprawdę tą robotę. Na takie granie szykowaliśmy się trzy lata tak naprawdę, trzy lata ciężkiej roboty. No i teraz przyszedł ten moment.

- A co po tej ostatniej piłce przemknęło ci przez głowę?

- Duża ulga, niedowierzanie, ale po chwili prawie zalania się łzami. Jednak uświadomiłem sobie, że - tak jak powiedział trenet - to jest początek. Także właśnie szykujemy się na coś innego, bo nie przylecieliśmy tutaj, żeby wygrać ćwierćfinał.

- Byliście spokojni, że w tak kluczowym momencie ta forma wreszcie wystrzeli?

- Wiedzieliśmy na co pracujemy i wiedzieliśmy jak pracujemy. W poprzednich latach też w trakcie tych przygotowań nie zawsze graliśmy najlepszą siatkówkę. Mamy to szczęście, że mam mądrego gościa jako trenera. Nie równa nas z ziemią, kiedy coś ci nie wyjdzie, jak jesteś w ciężkiej siłowni i wy tego czasem nie widzicie, niektórzy tego nie widzą. Właśnie to jest moment, kiedy świeżość przyjdzie i zaczynasz czuć się lepiej jako grupa.

- Amerykanie czy Brazylijczycy w półfinale? Kogo wolisz?

- Amerykanie grają lepiej na tym turnieju, także myślę, że są faworytem, ale niejednokrotnie Brazylijczycy ze swoim doświadczeniem pokazywali już, że potrafią wychodzić z sytuacji, gdzie są przyparci plecami do ściany. Także ciężko przewidzieć.

- Już tyle medali zdobyłeś z reprezentacją Polski. Ten ewentualny medal olimpijski będzie ważył więcej niż te poprzednie?

- Do medalu jest jeszcze daleko.

