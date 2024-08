Obrazki z Igą Świątek i siatkarzami przejdą do historii. Moment, który wyciska łzy. Przepiękna chwila po awansie do półfinału

– To wielki moment polskiej siatkówki – mówi „Super Expressowi” Vital Heynen, poprzednik Nikoli Grbicia na stanowisku selekcjonera. – Ile to lat trzeba było czekać i walczyć o to? Dwadzieścia. W końcu reprezentacja Polski przeszła ćwierćfinał. Nie wiem czy jestem najwłaściwszą osobą, by to komentować i mówić o tym zbyt wiele. Pozwólmy przede wszystkim chłopakom skoncentrować się na dalszej części turnieju – dodaje.

Dramat Mateusza Bieńka w ćwierćfinale ze Słowenią. Polscy siatkarze świętowali, a on przeżywał koszmar

Niech zdobędą medal!

Zdaniem Heynena, to był niezwykle ważny moment. – Polacy wykonali wielki krok w igrzyskach – nie ma wątpliwości belgijski trener, który obecnie prowadzi męską reprezentację Chin. – Kiedy spoglądam na skład polskich zawodników na igrzyskach, widzę, że wszyscy ci gracze ze mną pracowali w trakcie mojej kadencji. Co więcej, mieliśmy zawsze świetny kontakt. Teraz życzę im, by wywalczyli medal i to najcenniejszy z możliwych! I będę w to wierzył – kończy Heynen.

W półfinale w środę 7 sierpnia o 16.00 lub 20.00 polscy siatkarze zmierzą się albo z USA, albo z Brazylią. Rywala w walce o finał IO Paryż 2024 poznamy w poniedziałek późnym wieczorem.