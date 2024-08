Polska - Słowenia RELACJA NA ŻYWO: Walczymy o półfinał! Polscy siatkarze przed ogromną szansą!

Polska - Słowenia 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Polska: Bieniek, Fornal, Zatorski, Śliwka, Łomacz, Smeniuk, Huber, Janusz, Kaczmarek, Leon, Kochanowski, Kurek

Słowenia: Cebulj, Vincić, Urnaut, Kovacić, Kozamernik, T. Stern, Z. Stern, Mozić, Mujanović, Stalekar, Pajenk, Ropret

15:11

Pojedynczy blok Fornala! Stern zatrzymany!

13:11

Pajenk pewnie na środku siatki.

12:9

Pierwszy skuteczny blok Polaków! Cebulj zatrzymany w kontrze!

11:8

Splasował Kurek w środek boiska i była to bardzo dobra decyzja.

10:7

Stern przedarł się przez polski blok.

9:5

Huknął Kurek w dziurę w bloku Słoweńców.

7:4

Kurek myli się na zagrywce.

6:3

Kolejna długa akcja i kolejna dla Polski. Cebulj się myli w ataku.

4:3

As Kozamernika.

4:1

Ależ tu od początku jest ogień! Kapitalne obrony z obu stron, ale to Polacy lepsi w kontrach. Leon z punktem.

1:1

Męczą, męczą się Polacy w ataku. Druga długa akcja i Bieniek z krótkiej. Wcześniej dwukrotnie nie kończył Leon.

0:0

Zaczynamy ćwierćfinał igrzysk olimpijskich!

8:52

Ostatnie chwile rozgrzewki. A następnie hymny obu państwa i moment, na który czekamy z niecierpliwością. Pierwsze piłki w spotkaniu!

Mecz ze 🇸🇮 Słowenią rozpoczną:🔹Bartosz Kurek🔹Marcin Janusz🔹Wilfredo Leon🔹Tomasz Fornal🔹Mateusz Bieniek🔹Jakub Kochanowski🔹Paweł Zatorski pic.twitter.com/cpMoRO4NQM— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 5, 2024

8:48

Niepokój może budzić przede wszystkim rywalizacja z Włochami, którą przegraliśmy dość łatwo i Italia była zdecydowanie lepsza od nas. Ale spotkanie ze Słowenią jest całkowicie nową historią i trzeba wierzyć, że dziś biało-czerwoni zagrają zdecydowanie lepiej i pokażą pełen potencjał. A ten przecież jest ogromny.

8:46

Cytując klasyka: nadszedł dzień dzisiejszy! Na ten moment czekaliśmy od trzech lat, gdy na igrzyskach olimpijskich w Tokio przegraliśmy w ćwierćfinale z Francuzami. Był to kolejny ćwierćfinał na igrzyskach przegrany przez Polaków i "klątwa" została podtrzymana. Dziś znów wierzymy, że uda się w końcu przełamać tę barierę.

8:45

Dzień dobry! Zapraszamy na relację z meczu Polska - Słowenia, który rozpocznie się o godzinie 9:00.

O ćwierćfinałach igrzysk olimpijskich w wykonaniu polskich siatkarzy powiedziano tak naprawdę wszystko. Trudno znaleźć większą zmorę polskiego sportu niż ta faza rozgrywek najważniejszej imprezy czterolecia. Biało-czerwoni w XXI wieku zawsze kończyli przygodę z igrzyskami na 1/4 finału właśnie i choć na początkach lat dwutysięcznych nie było to wielkie zaskoczenie, czy rozczarowanie, od igrzysk w Londynie w 2012 roku zawsze był to dla Polaków cios. Z "duszą na ramieniu" można podchodzić i do poniedziałkowego ćwierćfinału ze Słowenią. Podopieczni Nikoli Grbicia nie zachwycają swoją grą. W dodatku w rywalizacji z Włochami przegrali dość wyraźnie i w dużej mierze to spotkanie postawiło wiele znaków zapytania przed biało-czerwonymi. Co więcej, Słowenia potrafiła eliminować nas z walki o medale i to niejednokrotnie. Jednak jeśli przełamywać fatalne passe to właśnie z takim rywalem jak Słoweńcy, którzy od dawna potrafią napsuć krwi biało-czerwonej ekipie. Czy klątwa ćwierćfinału w końcu pójdzie w niepamięć?