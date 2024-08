Polska - USA transmisja na żywo z meczu siatkarzy. Półfinał IO Paryż 2024 dzisiaj 7.08.2024 gdzie oglądać?

Przeszczęśliwa Aleksandra Mirosław wypaliła po zdobyciu olimpijskiego złota. To jedno zdanie sprawia, że nie sposób powstrzymać łez wzruszenia

Przed ćwierćfinałem igrzysk olimpijskich, w którym zagrali polscy siatkarze nie brakowało wątpliwości i obaw wśród kibiców. Nie dość, że 1/4 finału na igrzyskach w XXI wieku zawsze kończyła nasze nadzieje na medale, to w dodatku w fazie grupowej biało-czerwoni doznali dość bolesnej porażki z Włochami. Pojawiały się więc pytania, czy podopieczni Nikoli Grbicia będą w stanie pokonać Słowenię i zameldować się w półfinale igrzysk. Po wielu latach oczekiwania w końcu udało się przełamać passę niepowodzeń w ćwierćfinałach i polscy siatkarze pokonali rywali 3:1 i zagrają o medale. Radość w biało-czerwonej ekipie była ogromna, ale wszyscy zaznaczali, że choć teraz się cieszą, zostały im jeszcze dwa kroki do wykonania. Pierwszym z nich będzie półfinał z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Być może Amerykanie nie zachwycają świetną grą, ale nie da się ukryć, że to groźna drużyna, którą stać na wiele.

Mecz Polska - USA w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu odbędzie się w środę 7 sierpnia. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach TVP 1 oraz Eurosport 1, a w internecie na stronie sport.tvp.pl i na płatnej platformie MAX. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00. Relacja z meczu Polska - USA na żywo na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!