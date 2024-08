Stefano Lavarini do wszystkiego się przyznał. Trener reprezentacji Polski musiał to powiedzieć Andrzejowi Wronie

Łzy płyną nam po policzkach widząc te sceny po meczu najbliższych rywalek reprezentacji Polski! Legendarny zawodnik się z tym nie kryje, to nagranie mówi wszystko

Aleksandra Jarecka zaskoczyła po powrocie do Polski. Ciekawa deklaracja

Oczy zachodzą łzami po tym, co Zheng powiedziała o Idze Świątek po pokonaniu jej w Paryżu. Te słowa nie przejdą bez echa

Siatkarski turniej na igrzyskach olimpijskich w Paryżu nabiera rozpędu. Ekipa pod wodzą Nikoli Grbicia wywalczyła awans do ćwierćfinału po pokonaniu Egiptu 3:0, a także okazali się lepsi po morderczym starciu z Brazylią w tie-breaku. Taką samą drogę obrały polskie siatkarki, które w meczu otwarcia pokonały Japonię 3:1, a awans zapewniły sobie po pewnym triumfie nad Kenią 3:0. Obie drużyny czekają jeszcze spotkania, które zadecydują o miejscu, z jakiego wywalczą promocję do fazy pucharowej.

Po pierwszym spotkaniu Polek z Japonią, Stefano Lavarini rozmawiał z Andrzejem Wroną, którego zapytał bezpośrednio, o to czy gra w siatkówkę. - Jesteś siatkarzem? Na co środkowy odpowiedział twierdząco. - Nadal gram trochę z przyjaciółmi - odpowiedział siatkarz. Po czym kontynuował swoją odpowiedź włoski trener. - Dobrze. Zapytałem dlatego, że z mojego punktu widzenia jest to techniczne pytanie - zaznaczył Lavarini.

Stefano Lavarini ponownie rozmawiał z Andrzejem Wroną. Selekcjoner reprezentacji Polski musiał wyjaśnić jedną rzecz

Po ostatniej rozmowie Lavariniego z siatkarzem PGE Projektu Warszawa musiał wyjaśnić jedną rzecz, od razu rozpoczął rozmowę Wrona zapewniając szkoleniowca, że nie jest zły za poprzednią sytuację. Włoski trener wtrącił. - Martwiłem się, ponieważ moja zawodniczka mi powiedziała mi, że prawdopodobnie jesteś siatkarzem. Dużo czytałem i wiem wszystko. Teraz możesz pytać mnie o wszystko - zapewnił Lavarini. Po czym Wrona dodał: "Nie martw się. Jestem normalny. Nie jestem zły" - zaznaczył środkowy.