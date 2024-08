i Autor: Cyfrasport Wojciech Drzyzga

Wpadka Eurosportu

Tych słów Wojciecha Drzyzgi po półfinale Polski z USA kibice nie mieli usłyszeć. Wybrzmiały na żywo na antenie

Polscy siatkarze awansowali do finału igrzysk olimpijskich po prawdziwym pięciosetowym horrorze z USA. Ogromne emocje roznosiły od środka nie tylko kibiców, lecz także komentujących to spotkanie na antenie Eurosportu Tomasza Swędrowskiego i Wojciecha Drzyzgę. Po ostatniej piłce panowie wybuchli z radości, ale nie wszystkie ich słowa mieli usłyszeć kibice. Doszło do wpadki, przez co niespodziewane komentarze Drzyzgi wybrzmiały na antenie.