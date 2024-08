Wzruszające słowa pierwszego trenera Julii Szeremety. Gdy zobaczył jedną rzecz na igrzyskach, był w wielkim szoku

– Było wzruszenie?

– Już się zacząłem cieszyć, jak ona wygrała kwalifikacje olimpijskie, przyjechała do mnie i powiedziała mi o tym. Pojechała do Paryża, wygrała pierwszą, drugą i trzecią walkę. Szczęście duże, bo ja ją wychowałem, trudno to szczęście w ogóle opisać? Bardzo wzruszyłem się na

– Jaka ta Julia była?

– Przyszła do mnie jako 12-latka na salę bokserską do II LO w Chełmie. Wcześniej trenowała karate. Spodobał jej się boks, miała dobre wyniki. Zobaczyłem jej pierwsze ruchy, od razu pomyślałem, że to będzie dobra zawodniczka. Miała już taki bokserski ruch?

– Była grzeczna?

– Nie jest grzeczniutka jak inne dzieci, ale nie jest rozrabiaką, zawsze uśmiechnięta. Zawsze miała dobry kontakt z rówieśnikami, z trenerami. To jest ważne. Na tarczę ją często brałem. Dzwoniła do mnie: trenerze, może zrobimy trening? Brałem klucz od sali szkolnej i ćwiczyliśmy.

– Jak Pan przeżywał finał?

– Bardzo się wzruszyłem. Zaboksowała trochę inaczej, powinna skracać dystans, bo rywalka miała długie ręce. W trzeciej rundzie skracała dystans i było lepiej. Może trenerzy mieli inne opinie. Mówili mi niektórzy że jakbym tam był, to Julia inaczej by boksowała. Nie mogła boksować w dystansie, powinna go skracać. To będzie naprawdę wspaniała zawodniczka, za cztery lata będzie miała złoto. A jeszcze przed nią ME i MŚ. Będzie zdobywała medale, bo ona ma charakter do boksu.

– Większy niż inni?

Czy to byłby mistrz świata, czy ktokolwiek inny: Julia wychodzi i chce się bić. Wszystkich traktowała jednakowo. Nie odpuszczała i się nigdy nie bała.

– A tego uśmiech kto ją nauczył?

– Tego jej nie uczyłem! Nie wolno robić gestów, które poniżają rywali. Tym byłem zaskoczony. Trochę ironicznie się uśmiechała, pewnie by zdeprymować większą przeciwniczkę.