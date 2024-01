Tak brzmiał ostatni wpis Franza Beckenbauera w sieci. Łzy same napływają do oczu, niezwykła symbolika

Antoni Szymanowski do dziś ma przed oczami szczególny obrazek z udziałem Franza Beckenbauera. „Takie chwile czyniły go Cesarzem”

Franz Beckenbauer odszedł 7 stycznia 2024 roku. Informację o tym przekazała rodzina zmarłego w specjalnym oświadczeniu opublikowanym dzień później, 8 stycznia. Franz Beckenbauer miał niezwykle bogatą karierę piłkarską i trenerską, zarówno w klubie jak i reprezentacji Niemiec. W rozgrywkach klubowych mógł pochwalić się wieloma krajowymi tytułami w barwach Bayernu Monachium, wygrywał 3 razy Puchar Europy (dziś Liga Mistrzów), ale to nie wszystko. Beckenbauer przez kilka lat występował także w New York Cosmos, z którym sięgał trzy razy po zwycięstwo w lidze. Co ciekawe, to właśnie w tym klubie, przez kilka miesiący, grał razem z inną legendą piłki nożnej, Brazylijczykiem Pele. I to właśnie Pelego dotyczył ostatni wpis Beckenbauera.

Ostatni wpis Beckenbauera rozrywa serce

Dwie ikony sportu spotkały się w New York Cosmos w 1977 roku i choć ich wspólna przygoda tam trwała dosłownie parę miesięcy, to z pewnością zapisała się w historii. Później Pele i Beckenbauer przyjaźnili się i przez wiele dekad trzymali ze sobą kontakt, spotykali się także przy okazji wielkich wydarzeń piłkarskich.

Pele zmarł 29 grudnia 2022 roku w wieku 82 lat i to właśnie z tego dnia pochodzi ostatni wpis Beckenbauera na portalu X. – Dziś futbol stracił największego w swojej historii, a ja straciłem wyjątkowego przyjaciela. Piłka nożna będzie Twoja na zawsze. Spoczywaj w pokoju Pele – napisał „Cesarz” na swoim oficjalnym profilu. Teraz to jego odejście opłakują fani z całego świata.

Der Fußball hat heute den Größten seiner Geschichte verloren – und ich einen einzigartigen Freund. Der Fußball wird auf ewig Dir gehören. Ruhe in Frieden @Pele— Franz Beckenbauer (@beckenbauer) December 29, 2022