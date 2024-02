Alexander Gorgon przed hitem w Pucharze Polski. Mocna deklaracja piłkarza Pogoni, mówi o pewności siebie

- Lubię mecze pucharowe w których rozstrzygnięcie zapada od razu i zwycięzca jest tylko jeden – mówi Alexander Gorgon, który w meczu ligowym z ŁKS-em wszedł z ławki i w ciągu siedmiu minut strzelił dwa gole.

„Super Express”: Ty i Kamil Grosicki strzeliliście łącznie trzy gole z ŁKS-em, to znaczy, że rocznik 1988 ma się dobrze.

Alexander Gorgon: - Akurat w naszym przypadku tak jest, ale uważam, że piłkarz może wnieść bardzo dużo i pokazać jakość niezależnie od wieku. W Pogoni w ostatnich meczach pokazują się też nastolatkowie, jak Patryk Paryzek.

- W rundzie rewanżowej każdy mecz zaczynałeś na ławce, a pojawiałeś się na boisku w drugiej połowie. Odpowiada ci taka rola w drużynie?

- Jak każdy ambitny piłkarz chcę grać jak najwięcej, więc wolałbym występować od początku. W całej mojej karierze byłem do tego przyzwyczajony. Czasami trzeba przyjąć inną rolę i w tych meczach, to ja zaczynałem na ławce. Cieszę się, że byłem w stanie tyle wnieść do naszej gry.

- Kontrakt z Pogonią masz do czerwca 2025. Czy 15-miesięczna przerwa w czasie której leczyłeś ciężką kontuzję nie wyjdzie ci mimo wszystko na korzyść, że przedłużysz swoją karierę?

- Może dzięki tej przerwie moje ciało nie zużyło się przez rok, ale głowa nie odpoczęła, a wręcz przeciwnie. Miałem dużą presję psychiczną, bo walczyłem nie tylko o powrót na boisko. Obawiałem się, że nie będę mógł wykonywać prostych aktywności i z tego powodów trochę siwych włosów przybyło. Na dzisiaj nie potrafię sobie jednak wyobrazić życia bez piłki i będę dbał jak najbardziej, żeby kariera się wydłużyła.

- Trener Jens Gustafsson w rozmowie z „Super Expressem” powiedział, że Pogoń nie może rywalizować z Lechem, Legią czy Rakowem pod względem finansowym, więc musi nadrabiać innymi elementami – atmosferą w szatni, zaangażowaniem piłkarzy. Potwierdzasz to?

- Głośno o tym nie mówimy w szatni. Jednak jeśli buduje się odpowiednią atmosferę w drużynie przez dobrą grę, zdobywanie punktów, to więzy w zespole są silniejsze. Jest duży szacunek między nami. Były przypadki w piłce, choćby Leicester w Anglii, które nie mogło się równać pod względem finansowym z największymi klubami, ale sprawiło sensację zdobywając mistrzostwo. Gdy byłem piłkarzem Austrii Wiedeń zdobyliśmy mistrzostwo, choć nasz budżet był dużo mniejszy niż RB Salzburg. Podobnie było w FK Rijeka, gdy potrafiliśmy ogrywać potężne Dinamo Zagrzeb. Nie pieniądz jest najważniejszy, ale to co dzieje się w szatni, w codziennym treningu i jak jest się w stanie przełożyć to na mecze. Oczywiście, jeśli są finanse, to można pozwolić sobie na więcej opcji budowy zespołu, ale pieniądz nigdy nie zrobi atmosfery, ani nie wygra meczu.

- Lech to najmocniejszy z możliwych rywali w tej fazie Pucharu Polski?

- Liga pokazuje, że poziom czołowych drużyn jest wyrównany. Liczę na wielki spektakl z dobrym zakończeniem dla nas. W meczach pucharowych trzeba być najlepszą wersją siebie i pokazać dużą dojrzałość. Ale lubię takie wyzwania, gdy wszystko rozstrzyga się najpóźniej po 120 minutach, albo po karnych. Widzimy, że wielu ludzi w klubie i kibiców żyje tym meczem, więc jako zespół też się dodatkowo nakręcamy. Po dobrym starcie w rundzie rewanżowej w lidze, jedziemy do Poznania z dużą pewnością siebie i czeka nas na pewno fajny mecz.

- Wygrywałeś trzy razy Puchar Chorwacji, a także mistrzostwo tego kraju i Austrii. W Polsce brakuje trofeum….

- To siedzi w mojej głowie, odkąd przyszedłem do Pogoni. Gdy zdobywałem trofea w Austrii i Chorwacji, było to coś przepięknego i jest moim marzeniem, żeby z Pogonią to zrobić. U mnie i u „Grosika”, to pragnienie jest szczególnie silne, bo nasze kariery nie potrwają wiele lat. Każdą szansę chcemy złapać za ogon i ją wykorzystać. Dzisiaj mamy okazję zrobić duży krok w drodze po puchar Polski.

