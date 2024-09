Artur Jędrzejczyk dogonił legendę klubu, wielkie tuzy przed nim. Gwiazdor Legii śrubuje wynik

Legenda o wyczynach Legii, pomyśle trenera Goncalo Feio, nazwał to wprost. "To jest coś niespotykanego"

Kapitan wciąż ma apetyt na sukcesy

Do Legi trafił jesienią 2007 roku. Wtedy w meczu z ŁKS-em Łódź debiutował w ekstraklasie. Od tego czasu tych występów trochę się uzbierało. Jędrzejczyk systematycznie piął się w hierarchi. Przez te wszystkie lata może pochwalić się największą liczbą zdobytych trofeów. To najbardziej utytułowany piłkarz w historii stołecznego klubu. Jest kapitanem zespołu, a jego umowa obowiązuje do końca sezonu. Jednak to nie koniec jego dokonań, bo ma szansę poprawić dorobek w warszawskiej drużynie. O co chodzi?

Marek Papszun nie tylko ograł, ale i uszczypnął Legię, Zdradził, o co prosił prezesa Rakowa

Zrównał się z Deyną, przed nim Radović

Jędrzejczyk w przegranym 0:1 meczu z Rakowem w 8. kolejce ekstraklasy zapisał się w historii klubu. To był jego występ numer 388. w Legii, licząc wszystkie rozgrywki. W ten sposób wyrównał osiągnięcie klubowej legendy - Kazimierza Deyny. W klasyfikacji piłkarzy z największą liczbą gier ten duet zajmuje obecnie czwarte miejsce. Kto jest zatem przed Jędrzejczykiem? Liderem tego zestawienie jest Lucjan Brychczy - 452 mecze. Drugie miejsce zajmuje obecny dyrektor sportowy Jacek Zieliński - 404 mecze, a podium zamyka Serb Miroslav Radović - 391 meczów. "Artur, gratulujemy! Wiemy, że nie powiedziałeś jeszcze ostatniego słowa. Trzymamy kciuki za kolejne występy!" - napisano na oficjalnym portalu Legii.

Co się dzieje z Jagiellonią, Adrian Siemieniec opanuje sytuację? Pady słowa o ciężkich chwilach, powrocie na...

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć