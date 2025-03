Aż oczy pieką, jak kibice Jagiellonii potraktowali Szymona Marciniaka! Uderzyli z pełną mocą

Ruben Vinagre w końcu to zrobił, co za akcja! Niesamowity moment dla gwiazdy Legii [WIDEO]

Od środowego wieczoru (26 lutego) piłkarska Polska żyje sędziowskimi kontrowersjami w ćwierćfinale Pucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa a Jagiellonią Białystok. Zwycięstwo stołecznej drużyny 3:1 przyćmiły decyzje duetu Piotr Lasyk (sędzia główny) - Szymon Marciniak (sędzia VAR). Jaga czuje się pokrzywdzona brakiem dwóch rzutów karnych i nie odpuszcza w tym temacie. Klub złożył oficjalne pismo do PZPN i UEFA, a wściekli kibice wyładowali złe emocje przy pierwszej możliwej okazji.

Cztery dni po bolesnej porażce w PP mistrzowie Polski przystąpili do meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy przed własną publicznością. Po golu Tarasa Romanczuka wygrali 1:0 i utrzymali dystans do prowadzącego Lecha Poznań, ale wielu kibiców wykorzystało to spotkanie, by rozliczyć się ze środowymi wydarzeniami z Warszawy.

"Na Ultrze [trybunie najbardziej zagorzałych kibiców Jagiellonii - red.] pojawił się wulgarny transparent skierowany do duetu Lasyk - Marciniak. Od początku meczu też większość niekorzystnych decyzji sędziów kwitowana jest przyśpiewkami nt. polskich sędziów" - pisał obecny na meczu dziennikarz Jakub Seweryn ze Sport.pl. Te przyśpiewki były skierowane głównie w stronę Lasyka i Marciniaka, podobnie jak wspomniany transparent.

"Lasyk, Marciniak, ch** VAR w du** ku***" - napisali wściekli kibice Jagiellonii. Ich akcja szybko obiegła internet i wywołała mieszane reakcje. Jedni rozumieją tę frustrację, drudzy zwracają z kolei uwagę na skandaliczną treść niskich lotów. Transparent w wersji bez cenzury na własne oczy możesz zobaczyć w poniższym tweecie:

