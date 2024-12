Aż zdębieliśmy po tym, co pokazał Lukas Podolski! Widoki nie z tej ziemi. Warte uwagi

Ostatnie dni okazały się dla Górnika Zabrze pasmem kolejnych sukcesów i to za sprawą Lukasa Podolskiego. Były reprezentant Niemiec odwiedził swój były klub w Japonii, jednak prawdziwą informację można było usłyszeć na konferencji prasowej. Zostało na niej przekazane, że doszło do partnerstwa na linii Górnika Zabrze i Vissel Kobe. Całe przedsięwzięcie skomentował Łukasz Milik - dyrektor sporty Górnika. - Bardzo się cieszymy, że dzięki Lukasowi i jego kontaktom na świecie, jako Górnik Zabrze mogliśmy nawiązać współpracę z tak utytułowanym klubem w Japonii. Tamtejszy rynek jest już od kilku lat pod naszą obserwacją. Interesujemy się nim, obecnie w kadrze pierwszej drużyny mamy czwartego piłkarza z tego kraju. Vissel Kobe to mistrz kraju, który buduje piękną historię. Piłkarze z Japonii świetnie się odnajdują w Górniku. Za nami pierwsza wizyta przedstawiciela klubu w Zabrzu. Wierzymy, że czeka nas wiele wspólnych inicjatyw nie tylko w obszarze sportowym, ale także marketingowym, wizerunkowym czy sponsoringowym. Poprzez wspólne działania chcemy zbudować markę Górnika w Azji oraz pomóc Vissel Kobe budować markę w Europie - zaznaczył Milik.

i Autor: Lukas Podolski/Instagram

i Autor: Instagram/Lukas Podolski

Lukas Podolski pojechał do Japonii. Wielka inicjatywa, a do tego te piękne widoki

Z przyjemnością ogłaszamy nawiązanie partnerstwa z Górnikiem Zabrze, prestiżowym klubem piłkarskim w Polsce. Partnerstwo to stało się możliwe dzięki naszemu kontaktowi z Lukasem Podolskim, byłym piłkarzem Vissel Kobe. Ta współpraca to znacząca inicjatywa, która ma znaczenie zarówno w sporcie, jak i biznesie. W przyszłości będziemy wzmacniać nasze więzi, koncentrując się na zwiększaniu transferów zawodników i rozwoju młodzieży. W szczególności chcemy tworzyć młodym zawodnikom możliwości rozwoju, jednocześnie promując odkrywanie i rozwój talentów poprzez skauting i udostępnianie danych. Ponadto zobowiązujemy się do przyczyniania się do zwiększenia wartości marki obu klubów jako pomostu łączącego Azję i Europę. Z niecierpliwością czekamy na to partnerstwo i będziemy dążyć do zapewnienia wzajemnego wzrostu i wspólnego sukcesu obu klubów — oznajmił Yuki Chifu, dyrektor zarządzający Vissel Kobe.

Oprócz tak ogromnego przedsięwzięcia dla ekipy z Górnika Zabrze, Podolski pochwalił się cudownymi widokami, jakie mu towarzyszyły na miejscu. Trzeba przyznać, że sceneria zapiera dech w piersiach.