Bartosz Kapustka o występach w Legii, nowej umowie i trudnych chwilach. Ważne słowa gwiazdy wicelidera ekstraklasy

Nowa umowa, nowe nadzieje

Najlepszy dla piłkarza okres w Legii miał miejsce w pierwszym sezonie, gdy cieszył się z wywalczenia mistrzostwa Polski. W kolejnym już na starcie rozgrywek, w meczu pucharowym, doznał kontuzji kolana, która wykluczyła do na wiele miesięcy. Wprawdzie pod koniec poprzednich rozgrywek wrócił do gry, ale tak naprawdę dopiero w tej edycji grywa już regularnie w warszawskiej drużynie. Teraz podpisał nowy kontrakt. Na Instagramie podsumował pobyt w klubie z Łazienkowskiej.

Cieszy się, że został na dłużej

- Ostatnie 2,5 roku spędzone w Warszawie to sporo niezapomnianych chwil i mnóstwo emocji - napisał Kapustka w mediach społecznościowych. - Mistrzostwo Polski, gra w eliminacjach do europejskich pucharów, ale i poważna kontuzja. Operacja, później ciężka praca i długa rehabilitacja żeby wrócić ponownie na boisko. Cieszę się, że mogę znów wybiegać na murawę co tydzień, z (L) na piersi i dumnie reprezentować barwy, najbardziej utytułowanego klubu w Polsce. Dziękuję kibicom za wsparcie, które od was otrzymałem. Cieszę się, że zostaje razem z wami na dłużej przy Łazienkowskiej - podkreślił pomocnik stołecznego klubu.

Sonda Kto zostanie mistrzem Polski 2022/23? Lech Poznań Raków Częstochowa Legia Warszawa Pogoń Szczecin Wisła Płock