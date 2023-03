Brożek wraca do gry! Zobaczymy go w okręgówce, cztery asysty w debiucie!

To on uratuje Lechię Gdańsk przed spadkiem z ekstraklasy? Kolejny kandydat na trenera klubu z Trójmiasta

Piotr Brożek wraca do gry! Były reprezentant Polski w piłkę nożną, znany najbardziej ze swoich wieloletnich występów dla Wisły Kraków, zdecydował się na kontynuowanie zakończonej w 2015 roku kariery. Były obrońca i pomocnik "Białej Gwiazdy", Lechii Gdańsk, Piasta Gliwice, Górnika Zabrze i tureckiego Trabzonsporu stał się zawodnikiem występującej w krakowskiej okręgówce drużyny Świtu Krzeszowice. W swoim pierwszym spotkaniu zaliczył on 4 asysty, a prezes klubu nie ukrywa, że pozyskanie zawodnika z tak dużą ekstraklasową przeszłością jest wielkim wzmocnieniem.

Piotr Brożek wrócił do gry. Sześciokrotny mistrz Polski w nowym klubie

Okazało się, że za sprawą powrotu Brożka do gry jest prezes Świtu, który poznał zawodnika w oldbojach "Białej Gwiazdy" i zaczął go namawiać na powrót z piłkarskiej emerytury.

- Graliśmy razem w oldbojach Wisły Kraków. Namawiałem Piotra do przyjścia do naszego klubu. Było ciężko, ale w końcu zgodził się. W swym pierwszym występie wyróżniał się nie tylko doświadczeniem, ale i umiejętnościami: zagraniami, wyprowadzaniem piłki, jej przyjęciem. Nie zapomniał tego, co przez wiele lat potrafił robić na boisku. Klasa - mówił trener Świtu Zdzisław Janik, cytowany przez "Gazetę Krakowską".