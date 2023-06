Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Puszcza Niepołomice transmisja TV baraże o Ekstraklasę gdzie obejrzeć Termalica Nieciecza - Puszcza Niepołomice STREAM ONLINE LIVE 11.06.2023 na którym programie Termalica - Puszcza w TV

Zmiany w Śląsku Wrocław przed nowym sezonem. To on będzie miał wpływ na transfery

Przed rozpoczęciem baraży o PKO Ekstraklasę, to Wisła Kraków była największym faworytem do zajęcia ostatniego miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej. Puszcza Niepołomice szybko jednak wybiła "Białej Gwieździe" z głowy pomysł szybkiego powrotu do PKO Ekstraklasy i niespodziewanie wygrała w Krakowie aż 4:1, pieczętując przy okazji co najmniej kolejny rok Wisły w Fortunie 1.lidze. Teraz więc do ekipa z Niepołomic stanie przed szansą awansu, jednak na jej drodze stoi jeszcze Bruk-Bet Termalica Nieciecza. "Słonie" po zaledwie jednym sezonie na drugim szczeblu rozgrywek mogą wrócić do ekstraklasy i przed rozpoczęciem spotkania Termalica - Puszcza właśnie ekipa z Niecieczy wskazywana jest w roli delikatnego faworyta. Wcześniej Termalica ograła 2:0 Stal Rzeszów, jednak w finale baraży o ekstraklasę będzie zdecydowanie trudniej i obie ekipy doskonale wiedzą, że najwyższa klasa rozgrywkowa jest na wyciągnięcie ręki.

Termalica Nieciecza - Puszcza Niepołomice gdzie oglądać baraże o Ekstraklasę

Spotkanie Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Puszcza Niepołomice zaplanowane jest na niedzielę 11 czerwca i rozpocznie się o godzinie 18:00. TRANSMISJA NA ŻYWO ze spotkania Termalica - Puszcza prowadzona będzie przez stację Polsat Sport. Kibice będą mieli również okazję śledzić losy meczu poprzez stream live online, za pośrednictwem platformy "Polsat Box Go", po wykupieniu odpowiedniego pakietu.