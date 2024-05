Był legendą ekstraklasy, a teraz ma kłopot z wytypowaniem podium. Ale opinia Marka Chojnackiego o poznańskim Lechu – arcyciekawa!

- To prawda – uśmiecha się Chojacki, słysząc pytanie zadane przez „Super Express”. - Wszystkie ekipy walczące o podium wspólnie przechodzą kryzys. Sukces na koniec będzie świętował ten, kto go jak najszybciej opanuje – zauważa nasz ekspert. I przyznaje, że wskazanie takiej ekipy jest dziś bardzo trudne.

- Najmniej wpadek ma Jagiellonia – analizuje Chojnacki, spoglądając na to, co już za nami, ale i na przyszły terminarz gier. - Do tego ma niezły rozkład pozostałych do rozegrania meczów (podejmuje Koronę i Wartę, wyjeżdża do Gliwic – dop. aut.). No i ma dwa punkty przewagi, co trzeba traktować jako ważną zaliczkę – przypomina nasz rozmówca. - Więc to ona będzie mistrzem – mówi ostatecznie z pewnością w głosie.

Równie wiele słów poświęca też kandydatowi na wicemistrza. - Lecha porównuję do... samolotu, który wpadł w korkociąg – Marek Chojnacki zaskakuje obrazowym porównaniem. - Jak pilot jest dobry, to potrafi opanować sytuację i wyciągnąć maszynę go z zagrożenia. Jeśli nie – kończy się katastrofą… - ciągnie wątek nasz rozmówca. Najwyraźniej jednak zakłada, że misja ratunkowa „pilotowi” Mariuszowi Rumakowi się uda, bo właśnie Kolejorza wskazuje jako wicemistrza kraju.

- No chyba że w niedzielę, w meczu Lech – Legia, padnie remis. Wtedy będzie dwóch rannych, a cieszyć się będą inni – zaznacza. Ci „inni” to w pierwszej kolejności mistrz jesieni. - Wiosną Śląsk jest silny słabością swych konkurentów, ale… na podium chyba się zmieści – podsumowuje swoje spostrzeżenia Chojnacki.