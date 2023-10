Były piłkarz zostanie posłem. Kiedyś tak "popisał się" w ekstraklasie [WIDEO]

Siemaszko zapisał piękną kartę w historii Arki. W jej barwach spędził sześć lat, z czego pięć w ekstraklasie. Na najwyższym szczeblu rozgrywek rozegrał 104 mecze, strzelił 18 goli. Dołożył cegiełkę do sukcesów klubu w tym okresie. Sięgnął z Arką po Puchar Polski i dwa Superpuchary. Pokazał się z nią w europejskich pucharach. Strzelił gola w eliminacjach Ligi Europy.

Było o nim głośno w ekstraklasie. Wszystko przez zachowanie w meczu z Ruchem Chorzów (1:1) z sezonu 2016/17. Zdobył wtedy bramkę ręką. Jednak sędzia Tomasz Musiał uznał to trafienie, a on nie przyznał się do nieuczciwego zagrania przed kamerami Canal+ Sport.

Ale to już przeszłość, bo przed nim kolejne wyzwania. Wkracza w świat polityki. Siemaszko ubiegał się bowiem o mandat poselski. Wystartował z listy Koalicji Obywatelskiej. Przydzielono mu 11. miejsce w okręgu wyborczym numer 26 (Gdynia, Słupsk i inne powiaty). Wypadł wyśmienicie, bo przekonał do siebie wyborców. Zyskał ich zaufanie. Najlepiej obrazują to wyniki. Zebrał 15 494 głosów, a to trzeci rezultat na liście.

Mamy nadzieję, że Siemaszko ręką, którą przed laty strzelił nieprawidłowego gola w lidze, będzie głosował dla dobra Polski. Oby jako poseł był skuteczniejszy niż w ekstraklasie. Ale najważniejsze, aby stosował uczciwe zagrania.

Oni też przekonali wyborców:

Małgorzata Niemczyk (54 l.), była siatkarka, KO, Sejm

Jagna Marczułajtis (45 l.), była snowbordziskta, KO, Sejm

Paweł Papke (46 l.), były siatkarz i prezes PZS, KO, Sejm

Rafał Siemaszko (37 l.), były piłkarz, KO, Sejm

Apoloniusz Tajner (69 l.), były trener i prezes PZN, KO, Sejm

Oni nie zyskali poparcia:

Danuta Dmowska-Andrzejuk (41 l.), była szpadzistka i minister sportu, PiS, Sejm

Natalia Czerwonka (35 l.), była łyżwiarka szybka, Bezpartyjni Samorządowcy, Sejm

Dariusz Dziekanowski (61 l.), były piłkarz, KO, Sejm

Jakub Kot (33 l.), były skoczek narciarski, KO, Sejm

Daria Michalak (28 l.), piłkarka ręczna, Bezpartyjni Samorządowcy, Sejm

Jan Tomaszewski (75 l.), były piłkarz, PIS, Senat

Maciej Zegan (48 l.), były bokser, Bezpartyjni Samorządowcy, Sejm

