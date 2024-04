Cezary Kucharski otarł się o śmierć. Ta fotografia wywołuje ciarki. Tak wyglądał po wyjściu ze szpitala, szok to mało powiedziane

Lokomotywa wykoleiła się w Puszczy. To już koniec marzeń Lecha o tytule? [WIDEO]

Całe polskie środowisko piłkarskie było niebywale przejęte informacjami, jakie pojawiały się na początku 2022 roku i dotyczyły Cezarego Kucharskiego. Były reprezentant Polski i piłkarz takich klubów jak Legia Warszawa, Sporting Gijon, czy Stomil Olsztyn w poważnym stanie trafił do szpitala. Początkowo dochodziły sprzeczne doniesienia, co do powodów problemów zdrowotnych byłego menedżera Roberta Lewandowskiego, bo mówiło się zarówno o chorobie, jak i wypadku podczas gry w piłkę. Dopiero później okazało się, że Kucharskiego zaatakowała choroba autoimmunologiczna.

Lekarze zdiagnozowali u niego układowe zapalenie naczyń krwionośnych. Stan Kucharskiego był na tyle poważne, że postanowiono wprowadzić go w stan śpiączki farmakologicznej i nie było tajemnicą, że życie byłego piłkarza było zagrożone. Na szczęście lekarze stanęli na wysokości zadania i Kucharski po spędzeniu 2,5 miesiąca w szpitalu mógł wyjść z placówki. Teraz wspomina dzień, w którym wrócił do domu.

- Ten dzień pamiętał będę zawsze! 2 lata temu wyszedłem ze szpitala po 2,5 miesięcznej walce. Szczęśliwy, że przeżyłem, z obawami co dalej. Walczę już w lepszej kondycji. Wdzięczny dziękuję za wsparcie, ciepłe słowa, modlitwy, myśli, które otrzymałem ja i moja rodzina. To dało siłę i energię! - napisał były reprezentant Polski dołączając zdjęcie po wyjściu ze szpitala. Na fotografii widać, jak choroba wpłynęła na wygląd Kucharskiego, który był wręcz wychudzony. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć zdrowia byłemu piłkarzowi.