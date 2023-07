Co za wzmocnienie mistrza! Tak dyrektor sportowy Rakowa uzasadnia hitowy transfer

Dyrektor sportowy o wyzwaniach Legii w nowym sezonie. Na to musi nastawić się wicemistrz Polski

Chciał do polskiej kadry

Niemiecki pomocnik podpisał trzyletni kontrakt. Ostatnio był piłkarzem drugoligowego HSV, w którym spędził cztery lata. Może pochwalić się także występami w Bundeslidze. W sumie uzbierał 60 występów w niemieckiej elicie. Wprawdzie urodził się w Niemczech, grał w młodzieżowych kadrach tego kraju, ale jego rodzice pochodzą z Polski. Przed czterema laty wykazał nawet zainteresowanie grą dla Polski. Jednak prezes Zbigniew Boniek był przeciwny temu pomysłowi.

Liczą na jego jakość i doświadczenie

Co zdecydowały o transferze piłkarza do mistrza Polski? - Sonny jest uniwersalnym zawodnikiem, co pozwoli nam na różne warianty gry - tłumaczy Robert Graf, dyrektor sportowy w rozmowie z oficjalnym portalem częstochowian. - W Rakowie da nam jednak najwięcej w środku pola. Liczymy, że jego piłkarska jakość oraz doświadczenie pomogą nam w walce o ambitne cele. Chcemy się rozwijać oraz budować silną i szeroką kadrę. Transfer Sonny'ego wpisuje się w ten plan - argumentował przedstawiciel częstochowskiego zespołu.

Wspomoże w rywalizacji z mistrzem Azerbejdżanu

Nowy nabytek wspomoże zespół w meczach z Karabachem Agdam w II rundzie el. Ligi Mistrzów. Mistrz Azerbejdżanu wyeliminował Lincoln Red Imps z Gibraltaru (2:1, 4:0). Pierwsze spotkanie tej fazy odbędzie się 26 lipca w Częstochowie, a rewanż 2 sierpnia w Baku.

