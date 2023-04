Co za zmiana Wisły Płock! Tak rezerwowy Łukasz Sekulski ratuje punkt z Radomiakiem [WIDEO]

Stano uważa, że remis jest sprawiedliwy

Bramki padły w drugiej połowie. Jako pierwsi cios zadał Radomiak. Robert Alves podał z rzutu wolnego, a do siatki piłkę głową posłał Leonardo Rocha. Piłkarzom z Radomia nie brakowało okazji. Jednak to Wisła wyrównała. Rezerwowy Łukasz Sekulski także głową pokonał bramkarza Gabriela Kobylaka. Asystę zapisał na swoim koncie Mateusz Szwoch. - Myślę, że w pierwszej połowie mieliśmy dwa, trzy słabsze człony, które nie pracowały tak, jak byśmy oczekiwali - powiedział Pavol Stano, trener Wisły, cytowany przez PAP. - Po przerwie troszeczkę lepiej to zaczęło wyglądać. Wiadomo, że po bramce było ciężko. W końcówce już było na dwie strony: kto kogo trafi. Też mieliśmy okazję na strzelenie gola. Uważam, że z perspektywy całego meczu ten remis dla obu stron jest OK. Trzeba się dobrze przygotować na następne spotkanie. Myślę, że będziemy grać lepiej, bo ten mecz dał nam wiarę, że jesteśmy w stanie narzucać warunki gry. Były momenty dobrej gry i gry do poprawy - stwierdził słowacki szkoleniowiec.

Lewandowski czuje niedosyt, bo Radomiak mógł wygrać

Tak spotkanie podsumował za to Mariusz Lewandowski, trener Radomiaka. - Było dużo walki, dużo sytuacji czysto piłkarskich pod jedną i drugą bramką - analizował szkoleniowiec z Radomia. - W pierwszej połowie wydaje mi się, że to Radomiak zdecydowanie mógł wykorzystać sytuacje, które stwarzał po błędach w rozegraniu Wisły Płock. Semedo, który trafił w słupek, Alves, Machado. Wyniku nie otworzyliśmy. W drugiej ten mecz był bardziej wyrównany. Po zdobyciu bramki na 1:0 chcieliśmy podwyższyć, nie udało się tego zrobić. Punkt jest cenną zdobyczą, ale czujemy niedosyt, bo mogliśmy tutaj wygrać i zdobyć trzy punkty - zaznaczył trener Lewandowski.

Wisła Płock - Radomiak Radom 1:1

Bramki:

0:1 Leonardo Rocha 53. min, 1:1 Łukasz Sekulski 69 min

Żółte kartki:

Steve Kapuadi, Rafał Wolski, Jakub Szymański, Łukasz Sekulski (Wisła Płock) - Lisandro Semedo, Francisco Ramos, Mike Cestor (Radomiak Radom)

Sędziował: Łukasz Kuźma. Widzów: 4 026

Wisła Płock: Bartłomiej Gradecki - Jakub Szymański, Jakub Rzeźniczak, Steve Kapuadi - Martin Sulek (86. Damian Warchoł), Filip Lesniak, Mateusz Szwoch, Piotr Tomasik, Rafał Wolski - Dawid Kocyła (65. Łukasz Sekulski), Bartosz Śpiączka (86. Aleksander Pawlak)

Radomiak Radom: Gabriel Kobylak - Damian Jakubik, Mateusz Cichocki, Mike Cestor, Dawid Abramowicz - Francisco Ramos (83. Jakub Nowakowski), Christos Donis, Lisandro Semedo (67. Frank Castaneda), Roberto Alves (73. Alberto Cayarga), Luis Machado - Leonardo Rocha

GOL dla Radomiaka! Leonardo Rocha wykorzystuje swoje warunki fizyczne i ładnym strzałem głową pokonuje Gradeckiego! ⚽📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/nlExFPkCaG— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 2, 2023

