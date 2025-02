Debiut Bośniaka, co na to trener Feio?

W pierwszej połowie obie drużyny dały sobie po razie, choć sytuacji bramkowych było znacznie w więcej. Najpierw w 15.min obrońca „Pasów”, Islandczyk David Olafsson w niegroźnej wydawać by się mogło sytuacji, wpakował piłkę do własnej bramki precyzyjnym strzałem przy słupku. Bramkarz Sebastian Madejski długo nie rozumiał zagrania kolegi.

- Nie wiem co miał man myśli tak zagrywając piłkę, porozmawiam z nim w szatni i spytam o co chodziło – mówił w przerwie meczu do kamer Canal+Sport Madejski.

Szybko sprawy w swoje ręce wziął jeden z asów Cracovii, Benjamin Kallman. W 18. min był faulowany w polu karnym i sam wymierzył karę, skutecznie egzekwując rzut karny. W 34. minucie obrońca Cracovii Jakub Jugas niczym rasowy napastnik strzelał głową, ale piłka trafiła w poprzeczkę. Po przerwie „Pasy” w dalszym ciągu dominowały na boisku, dążąc do zwycięstwo, które pozwoliłoby im wyprzedzić Legię w tabeli. Trener Dawid Kroczek wpuszczał kolejnych rezerwowych, chcąc wzmocnić ofensywną siłę drużyny. W 86. min jeden z nich Filip Rózga strzelił groźnie tuż obok słupka, i na tym skończyły się emocje w tym meczu. - Mogliśmy zdobyć decydującego gola, bo mieliśmy do tego sytuacje. Koncentrowaliśmy się na meczu, a nie na tym, że możemy wyprzedzić Legię w tabeli – powiedział po meczu pomocnik Cracovii, Patryk Sokołowski. W Widzewie widać brak klasowego napastnika, po tym jak drużynę opuścił Imad Rondić, który został sprzedany do FC Koeln.

Widzew Łódź - Cracovia Kraków 1:1 (1:1).

Bramki: 1:0 David Kristjan Olafsson (15-samobójcza), 1:1 Benjamin Kallman (18-karny).

Żółta kartka - Widzew Łódź: Luis Silva. Cracovia Kraków: Mikkel Maigaard, Kacper Śmiglewski.

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów: 17 337.

Widzew Łódź: Rafał Gikiewicz - Paweł Kwiatkowski (60. Marcel Krajewski, 85. Polydefkis Volanakis), Mateusz Żyro, Luis Silva, Samuel Kozlovsky - Nikodem Stachowicz (71. Fran Alvarez), Marek Hanousek, Juljan Shehu, Sebastian Kerk, Jakub Łukowski (85. Hilary Gong) - Said Hamulic (85. Hubert Sobol).

Cracovia Kraków: Sebastian Madejski - Jakub Jugas, Gustav Henriksson, Virgil Ghita - Otar Kakabadze, Amir Al-Ammari (81. Patryk Sokołowski), Mikkel Maigaard, David Kristjan Olafsson (87. Bartosz Biedrzycki) - Ajdin Hasic (71. Filip Rózga), Mick van Buren (81. Kacper Śmiglewski), Benjamin Kallman.(PAP)