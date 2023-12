Cracovia w coraz większym kryzysie. Co dalej z trenerem Jackiem Zielińskim, pojawiło się nazwisko następcy

Kamil Grosicki nie mógł się powstrzymać. Powiedział to co myśli, wspomniał o swoim wieku

Zarówno piłkarze i trener bezradnie rozkładali ręce nie potrafiąc znaleźć logicznego wytłumaczenia końcówki meczu.- We frajerski sposób straciliśmy dwa punkty, daliśmy sobie wydrzeć zwycięstwo. To trudne do wytłumaczenia co się stało w ostatnich minutach, bo przez 80 minut zespół grał dobrze i kontrolował wydarzenia na boisku. Te ostatnie minuty mocno nami zachwiały i wstrząsnęły – mówił po meczu trener Jacek Zieliński, którego pozycja w klubie jest coraz słabsza.

Już przed meczem ze Stalą dochodziły nas słuchy o możliwej zmianie szkoleniowca w klubie przy Kałuży. Remis ze Stalą na pewno nie poprawił notowań Zielińskiego. Co więcej, według naszych informacji ma być znane już nazwisko głównego kandydata do zastąpienia Zielińskiego. Jest nim Janusz Niedźwiedź, który w pierwszej rundzie sezonu prowadził Widzew. Został z niego zwolniony we wrześniu, po ligowej porażce z Legią. Pozostaje pytanie, jak zareagują działacze Cracovii. Czy dadzą jeszcze szansę Zielińskiemu w najbliższych meczach? Co ciekawe będą to dwa spotkania z Legią. Najbliższy, już w niedzielę, w ramach 19 kolejki w Warszawie, a następnie zaległy z pierwszej rundy rozgrywek. Odbędzie się 20 grudnia w Krakowie.

