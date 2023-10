i Autor: cyfrasport Tomas Podstawski

W Glliwicach ligowy hit soboty

Czego Ruch może pozazdrościć Pogoni? Nowy piłkarz beniaminka mówi o tym jasno. I wie, co mówi, bo w Szczecinie grał

20:43 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To może być jedno z ciekawszych wydarzeń 11. kolejki ekstraklasy. Ruch, który od paru tygodni w każdym meczu – czy to ligowym, czy pucharowym – zdobywa co najmniej dwa gole, zagra w sobotni wieczór (20.00) ze szczecińską Pogonią. O sile ofensywnej Portowców zaś wymownie świadczą piłki wpadające po pięć razy do siatek Cracovii i Lecha. Tomas Podstawski, zakontraktowany przez Niebieskich parę tygodni temu, atuty szczecinian zna z doświadczenia: spędził w Pogoni trzy sezony.