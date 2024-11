Nie da się powstrzymać łez, co Polacy zrobili Matty'emu Cashowi! Tuż przed meczem z Portugalią coś takiego

Z Portugalią bez Lewandowskiego, za to z silną baterią PATRIOTÓW z USA! Nasz ekspert ma apel do selekcjonera

Zalewski przygotowuje się w Porto na zgrupowaniu Biało-Czerwonych do spotkań Ligi Narodów z Portugalią (piątek, godz. 20.45) i Szkocją (poniedziałek, godz. 20.45). Przygotowania nie przebiegają bezproblemowo. Nie zagra w obu tych meczach Robert Lewandowski – to wynik kłopotów z plecami, jakie pojawiły się u kapitana kadry po ligowym meczu Barcelony w San Sebastian. W środowy wieczór pojawiły się też kolejne kiepskie wieści z Porto.

Na szczęście do dyspozycji Michała Probierza jest Nicola Zalewski. To jeden z bohaterów dotychczasowych jesiennych batalii Polaków. Wrześniowy mecz ze Szkotami zakończył z golem i asystą; nic dziwnego, że znalazł się wśród najwyżej ocenianych przez „Super Express” graczy tego meczu. Podobnie wyglądała zresztą sytuacja po październikowej potyczce z Chorwatami; tu znów skrzydłowy Romy zapracował na „ochy” i „achy”.

Zalewski zbierał nie tylko medialne komplementy. Zachwycali się nim także eksperci oraz byli piłkarze. - Potrafi zrobić coś z niczego. Ma wszystkie atuty, aby grać na tym najwyższym poziomie. Podoba mi się w nim ta jego odwaga. Nie boi się ryzyka, nie boi się dryblingu, nie boi się „zmęczyć” na tym boisku. Widać u niego inną kulturę gry, że szkolił się poza Polską – mówił o nim na przykład na naszych łamach Jacek Bąk.

Nicola Zalewski miał problemy w Rzymie

Reprezentant Polski przez wiele miesięcy tego roku miał jednak w Rzymie problemy. W klubie źle potraktowano jego odmowę przeprowadzki do Stambułu, gdzie bardzo chciał go Galatasaray. Został nawet odsunięty od treningów z pierwszym zespołem, a już nawet po wyjaśnieniu całej sprawy i „amnestii” klubowej, nie dostawał od Daniele de Rossiego tak wiele szans, jak by sobie tego życzył.

Zmiana szkoleniowca – w połowie września przyszedł do „Wieczenego Miasta” wspomniany Jurić – nieco tylko poprawiła sytuację Polaka. Budziło to niepokój o jego przyszłą dyspozycję. - Jestem gotów założyć się o duże pieniądze, że jeżeli Nicola Zalewski nie zacznie grać regularnie w Romie, w marcu będzie w dużo słabszej dyspozycji, niż w ostatnich dwóch okienkach reprezentacyjnych. Nie ma siły, żeby po zawodniku, który nie gra przez dłuższy czas, nie było widać braku ogrania, braku czucia piłki, braku meczowego rytmu – obawiał się o losy zawodnika Marek Koźmiński.

Nicola Zalewski ma nowego trenera, media są tego pewne

Po ostatnim przegranym meczu z Bologną Ivan Jurić został zwolniony. Wśród potencjanych następców Chorwata wymieniano m.in. Roberto Manciniego, Massimiliano Allegriego orz Paulo Sousę. Ostatecznie jednak włodarze rzymskiego klubu dokonali wyboru kandydata trochę nieoczywistego.

Według informacji m.in. „La Gazzetta dello Sport” i telewizji Sky Sport, w Londynie amerykańscy właściciele Romy doszli do porozumienia z Claudio Ranierim. Jego nominacja ma zostać oficjalnie ogłoszona w czwartek, po podpisaniu kontraktu.

🟡🔴🛬 Claudio Ranieri arrives in Roma from London to become new AS Roma manager!@ilRomanistaweb 🎥pic.twitter.com/Qd3f1esqGE— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2024

Claudio Ranieri specjalnie dla Romy wraca z emerytury

73-letni szkoleniowiec kilka miesięcy temu, po zakończeniu pracy w Cagliari, ogłosił przejście na emeryturę. W dorobku – ale w dość odległej przeszłości – ma między innymi Puchar i Superpuchar Włoch (z Fiorentiną), Puchar Hiszpanii i Superpuchar UEFA (z Valencią) oraz, przed ośmioma laty, sensacyjne mistrzostwo Anglii z Leicester.

Po tym ostatnim sukcesie pracował jeszcze w FC Nates, Fulham, Sampdorii, Watfordzie, wspomnianym Cagliari oraz… w Romie, przez kilka wiosennych miesięcy 2019. Wcześniej był szkoleniowcem „Giallorossich” w latach 2009-2011, a w CV ma także pracę z piłkarzami m.in. reprezentacji Grecji (2014) oraz Atletico Madryt, Chelsea, Parmy, Juventusu, Interu, Monaco i Napoli. I właśnie ten ostatni klub, aktualny lider tabeli Serie A, będzie przeciwnikiem podopiecznych Ranieriego 24 listopada, w pierwszej kolejce ligowej po reprezentacyjnej przerwie.