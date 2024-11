Tak reprezentacja Polski grała z Portugalią. Ten bilans mówi wszystko, co na to orły Michała Probierza?

Kiedy „Lewy” szykował się do niedzielnego meczu LaLigi w San Sebastian – feralnego, bo okupionego bólem pleców (co widać było na filmie nagranym podczas opuszczania przez niego areny meczowej) i absencją na zgrupowaniu Biało-Czerwonych – polscy kadrowicze rozrabiali w meczach play-off MLS.

Na Portugalię z silną baterią PATRIOTÓW z USA!

Gole dla swych drużyn zdobywali Karol Świderski (Charlotte FC), Mateusz Bogusz (Los Angeles FC) i Bartosz Slisz (Atlanta United). Dwaj ostatni dalej są w grze o mistrzostwo ligi, zresztą to ich bramki rozstrzygały o awansie ich drużyn do półfinałów poszczególnych Konferencji.

- Trzech zawodników przyjeżdżających na zgrupowanie reprezentacji z czystą głową, tuż po zdobyciu ważnych goli, to wielki plus dla każdej szatni – zaciera ręce Michallik w długiej rozmowie z „Super Expressem”. Byłego piłkarza kilku amerykańskich klubów tym razem zabraknie w studiu TVP, obowiązki zawodowego zatrzymują go w USA. Ale będzie i tam pilnie śledzić Biało-Czerwonych w meczu w Porto. I liczy na występ – choćby krótki – kwartetu z MLS (czwartym powołanym jest Dominik Marczuk z Realu Salt Lake City).

- Oczywiście wielu naszych reprezentantów to zawodnicy mocniejszych klubów i silniejszych od MLS lig w Europie, ale czy na pewno grają tak często jak ci zza oceanu? - Michallik przypomina, że owa regularność występów powinna mieć znaczenie przy rozdawaniu nominacji: do reprezentacji i do jedenastki.

- Dobrze, że Mateusz Bogusz ma drugą szansę; okazję, by pokazać, że zapłacił już frycowe w trakcie wrześniowego meczu z Chorwacją i może być tylko lepiej w reprezentacji – nasz rozmówca chwali gracza z „Miasta Aniołów” za wszechstronność. A Karola Świderskiego – za… wpływ na kolegów. - Mam do niego wielki szacunek i lubię go w meczach reprezentacji... wchodzącego z ławki. On po prostu potrafi w takich momentach dawać mocny impuls drużynie! - Michallik wiele spotkań, w których „Świder” zdobywał ważne gole, pojawiając się jako zmiennik.

Janusz Michallik ma apel do selekcjonera

Czy Patrioty z Ameryki – bo przecież cała trójka autor weekendowych goli potrafi na boisku odpalić niezłą rakietę w kierunku bramki – dadzą nam radość w Porto? - Najważniejsze, by pojawili się na murawie, a nie poszli siedzieć na trybuny! - Janusz Michallik kończy swoistym apelem do Michała Probierza.