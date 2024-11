- Błędy się popełnia i ja je robiłem w klubie, na wypożyczeniach, czy gdziekolwiek, również w życiu prywatnym. Jak każdy. One uczą odpowiedzialności, spokoju, bo jeszcze niejeden błąd mi się przydarzy i będę musiał się z tym pogodzić. Będę musiał sobie to poukładać w głowie. Dlatego przede wszystkim, co dla mnie teraz ważne, to jest spokój. Obieram pozytywny kierunek i patrzę na to wszystko bardzo racjonalnie. I nie boję się marzyć – zaznacza Piątkowski.