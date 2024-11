i Autor: cyfrasport Jacek Magiera

Duże zmiany we wrocławskim klubie

Wstrząs w Śląsku, to prawdziwe tsunami. Jest nowy dyrektor sportowy, a kto zastąpi Jacka Magierę?

W poprzednim sezonie była walka o tytuł do ostatniej kolejki, która zakończyła się wicemistrzostwem Polski. W tej edycji Śląsk zapracował na miano najsłabszej drużyny ekstraklasy. Dlatego w klubie doszło do wstrząsu. To było prawdziwe tsunami. Jest nowy dyrektor sportowy, a kto zastąpi trenera Jacka Magierę?