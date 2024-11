i Autor: Cyfrasport Michał Probierz, Piotr Zieliński

Zaskoczeni bilansem selekcjonera

Reprezentacja Polski na zgrupowaniu w Porto przygotowuje się do meczu z Portugalią. To będzie szesnaste spotkanie pod wodzą Michała Probierza. Tak radziła sobie kadra pod wodzą selekcjonera. To ten duet strzelił najwięcej goli!