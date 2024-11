Jest nim Fran Navarro, który według dziennikarza portalu gola.pl Piotra Koźmińskiego jest obserwowany przez Legię od dłuższego czasu. 26-letni Navarro jest zawodnikiem FC Porto, ale w tym sezonie dostaje bardzo mało szans do gry w lidze. W 11. kolejkach zanotował cztery występy, łącznie spędzając na boisku tylko 90 minut. Więcej minut dostał w pucharze i superpucharze Portugalii. Według Koźmińskiego, piłkarz nie brał do tej pory możliwości transferu do innego klubu, ale wobec niewielu szans na przebicie się do składu FC Porto sytuacja się zmieniła.

Argumentem dla którego Navarro mógłby trafić do Warszawy jest fakt, że agentem Hiszpana jest Jorge Pires, którego piłkarzem jest grający w Legii Portugalczyk, Ruben Vinagre. To miałoby pomóc w ewentualnym ściągnięciu Navarro do Legii. Problemem mogą być natomiast pieniądze, bo Hiszpan wyceniany jest na 7 mln euro. Na pewno na taką lub zbliżoną nawet kwotę nie stać Legii, więc wydaje się, że najbardziej realną opcją byłoby wypożyczenia zawodnika. Navarro jest wychowankiem Valencii, a najlepszy okres w karierze miał jako zawodnik portugalskiego Gil Vicente. W sezonie 2021/22 strzelił 16 goli, a w następnym o jednego więcej. W obu przypadkach był czwartym najskuteczniejszym piłkarzem ligi. Zaprocentowało to transferem do Porto, które zapłaciło za niego aż 7 mln euro. W drużynie „Smoków” nie szło mu już tak dobrze, bo w styczniu tego roku był wypożyczony do greckiego Olympiakosu. W Grecji przez pół roku w 16.meczach zdobył 5 bramek. Niewykluczone, że sytuacja się powtórzy i Hiszpan będzie znów wypożyczony na drugą część sezonu. Pozostaje niewiadomą, czy jego nowym klubem będzie Legia.

