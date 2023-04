Dawid Szulczek tłumaczy się z głośnych słów po zwycięstwie z Legią: "Dla dobra polskiej piłki Raków, Legia, Lech i Pogoń powinny grać w pucharach"

- Nic nie działo się i nie dzieje w tym aspekcie - stanowczo podkreślił Szulczek odnośnie do plotek o przenosinach do Rakowa Częstochowa. Papszun odejdzie z tego klubu najprawdopodobniej po zdobyciu mistrzostwa Polski, więc przed nowym trenerem Medalików trudne zadanie. Szulczek skupia się jednak na pracy w Warcie. - Nie ma nic na rzeczy. Nikt się ze mną nie kontaktował. Rozmawiałem z prezesami już dawno temu, żeby realizować kontrakt w Warcie. Cieszę się, że tu pracuję. Mam świetną drużynę i skupiam się mocno na tym, żeby zrobić dobre wyniki w przyszłym sezonie - zapowiedział 33-latek.

Dawid Szulczek tłumaczy się z głośnych słów po zwycięstwie z Legią

Szkoleniowiec drużyny z Poznania jest uznawany za największy trenerski talent w Polsce, podobnie jak kilka lat temu Papszun. Nic dziwnego, że pojawiają się między nimi porównania. - Lubimy szukać na boisku nowych Messich i Ronaldo i w świecie trenerskim też są takie porównania. Chciało mi się ostatnio śmiać z określenia „mały Papszun”. Jest to przyjemne, że odbiera się tak moją pracę - przyznał były trener Wigier Suwałki.

Po zwycięstwie z Legią w ostatniej kolejce (1:0) głośno zrobiło się o jego słowach o przybliżeniu się do wicemistrzostwa Polski. - Od dłuższego czasu otrzymywałem od tego dziennikarza pytanie o puchary, więc w żartach odpowiedziałem, że zbliżyliśmy się do wicemistrzostwa - wyjaśnił Szulczek. - Chcemy skończyć jak najwyżej w tabeli, ale nie ma co się oszukiwać, że dla dobra polskiej piłki Raków, Legia, Lech i Pogoń powinny grać w pucharach. Nawet jeśli Warcie, przy świetnym zbiegu okoliczności i słabej dyspozycji jednej z drużyn przed nami, udałoby się tego dokonać. Byłby to cud.

